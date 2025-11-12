Atxondo vivirá un viernes entre txistorra, vino y tradición

Leire Merino Atxondo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:13 Comenta Compartir

Atxondo se prepara con el fin de revivir una de sus costumbres más queridas: On Martin Eguna, una fiesta en la que la txistorra y el vino son los protagonistas. La jornada mantiene viva una tradición con raíces antiguas y una historia curiosa que se ha ido transmitiendo a lo largo de generaciones.

Según relatan los vecinos, hace siglos un hombre adinerado llamado Martín financió la construcción de la torre de la iglesia de Apata con una condición especial: que cada casa de la zona recibiera vino en su nombre. En recuerdo de aquel benefactor, la fecha se convirtió en una ocasión para celebrar. La costumbre se perdió en la década de los 60; no obstante, fue recuperada a comienzos de los 90, y desde entonces se ha celebrado anualmente. La pandemia obligó a suspender temporalmente la festividad, pero la Mesa de Cultura de la localidad la reactivó hace tres años, incorporando un nuevo impulso y un programa más amplio de actividades dirigido a toda la familia.

Este año, la cita comenzará el viernes a las 16.30 horas con talleres familiares, seguidos a las 18.00 horas por el reparto de talos para todos. A las 19.00 horas, el grupo de danzas Andasto llenará la plaza de ritmo, y el día concluirá con el concierto de Hektor Folk y Valdes a las 20.00 horas. Aunque tradicionalmente se celebraba el 10 de noviembre, víspera de San Martín, desde el año pasado se continúa con la práctica de organizarla el viernes más cercano con el objetivo de facilitar la participación y reforzar el ambiente festivo. La programación seguirá el sábado en el barrio de Axpe Marzana, con kalejira, misa, lunch y música.

Temas

Vino

Atxondo

Música