La asociación JAED de Durango lanza 80.000 boletos para ayudar a las familias más necesitadas La cesta solidaria de Navidad incluye el coche y un viaje a Eurodisney como los más deseados entre el medio centenar de regalos

La cesta solidaria para ayudar a las familias más necesitadas se ha convertido en una tradición en Durango. La asociación Junta de Ayuda a Enfermos de Durango e Iurreta (JAED) ha puesto a la venta 80.000 boletos a 1,5 euros y los vecinos y visitantes que visitan la villa pueden hacerse con cada uno de ellos en el stand del colectivo en el pórtico de Santa María. El dinero recaudado irá destinado a las personas con menos recursos, con la entrega de comida en colaboración con el Banco de Alimentos de Bizkaia.

Cada 6 de enero, día de Reyes a las 13.00 horas, los vecinos se congregan en pleno casco viejo y esperan expectantes las bolas extraídas por los niños de Kriskitin dantza taldea del bombo de donde pueden salir un ordenador, un viaje a Canarias y Portugal, un portátil, un Iphone16, una televisión, guitarra o un juego de maletas, entre otros. Y cómo no, el objeto más deseado, el coche que esta vez será un Dacia Sandero.

La vecina, Esther Egizabal, acumula más de 20 años ayudando al colectivo. «Comencé entregando la ropa en Kalebarria. Y en Durango es una costumbre que va de generación en generación, de padres a hijos y nietos. Aprendí gracias a María Eugenia Uncilla (expresidenta de la JAED), que tenía una tienda al lado del Ayuntamiento. Me dijeron que hacía falta gente para ayudar, yo me había quedado en el paro y empecé a ayudar», detallaba a este periódico, mientras informaba a un grupo de alumnas de Otxandio, que miraban con curiosidad el stand y preguntaban si podían participar y optar a los regalos.

Mientras, la trabajadora de la JAED, Susana Lorenzo, subrayaba que el año pasado llegaron a vender 76.999 boletos. «Es increíble la generosidad que hay en este pueblo. Nos visitan mucho en la Azoka y compra gente de muchos sitios. Cogen las papeletas y también compran lotería de Navidad, el año pasado nos vinieron varios desde Portugalete en busca de los regalos», subrayó.

En esta edición, habrá nuevos regalos como la estancia de dos noches con entradas para dos adultos y dos niños para Eurodisney en París, las gafas de realidad virtual o la bicicleta infantil evolutiva, para niños de dos a ocho años. «También queremos fomentar la cultura y sortearemos un bono de 60 entradas para acudir al cine Zugaza, que nos sigue ofreciendo unas tardes con películas increíbles», confiesa.

El colectivo, que cuenta con 63 años de trayectoria, también sorteará un jamón ibérico de bellota, televisiones, cámaras de fotos, relojes… y también cuentan con la colaboración de diferentes comercios de la localidad. Otro de los voluntarios más veteranos es Alberto Ortuzar, con su siempre habitual sonrisa y buen humor. «Llevo más de 30 años echando una mano y hay que destacar la ayuda y el compromiso de todos los vecinos», manifiesta este vecino que también canta en las residencias de mayores.

La actividad principal de la JAED, que cuenta con 112 socios, es la entrega de alimentos todas las semanas, en colaboración con el Banco de Alimentos de Bizkaia y actualmente 210 familias empadronadas en Durango e Iurreta son las beneficiadas. Todas ellas reciben productos como pasta, arroz, tomate, galletas, conservas, aceite. Nosotros aportamos también carne picada, pescado y productos de higiene como jabón o aseo personal

Mientras, la presidenta del colectivo, Esti Zurikarai, recalca que están muy emocionados. «Los vecinos son muy solidarios y contamos con el apoyo de los Ayuntamientos de Iurreta y Durango. Somos optimistas. No tiene mérito este trabajo porque nos satisface mucho», resume.

Los voluntarios de esta asociación que también diseña pañuelos de fiestas se afanan en realizar los diferentes envíos cada semana para las familias más necesitadas, alcanzando los 40 envíos cada siete días. Durante el curso, cuentan con la inestimable ayuda voluntaria de los alumnos del instituto de Iurreta que contribuyen a esta causa solidaria en el local de Kalebarria.

Mientras, otra vecina de Igorre, Eustaquia Ortega, que ha venido recientemente a vivir a Durango compraba en el stand del casco viejo. «Compro todos los años y es importante ayudar a las familias más necesitadas. Ahora que vivo cerca de mi hija también lo voy a hacer», confesaba risueña.