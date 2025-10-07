Amorebieta recibe a alumnado de Italia y Alemania Dentro del programa Erasmus +, una quincena de estudiantes procedentes de ambos países participan en un proyecto junto a los jóvenes del instituto Urritxe

AMOREBIETA-ETXANO Martes, 7 de octubre 2025

Amorebieta-Etxano ha recibido a una quincena de estudiantes procedentes de Italia y Alemania, que visitan el municipio dentro del marco del programa europeo Erasmus+, junto al alumnado del centro local IES Urritxe BHI.

En total han acudido a la localidad zornotzarra ocho jóvenes del país transalpino, seis del germano y dos profesores de cada país. Durante su estancia, las y los estudiantes internacionales compartirán diversas actividades con sus compañeros zornotzarras, con el objetivo de fomentar la interculturalidad, el respeto a la diversidad y el conocimiento mutuo entre jóvenes europeos.

Un puente entre culturas

«Este encuentro, enmarcado dentro del programa Erasmus+, es mucho más que un simple viaje. Es una oportunidad para crecer, compartir y aprender cosas nuevas», ha afirmado la alcaldesa, destacando también la importancia de «mirar el mundo con otros ojos, valorando nuestras diferencias y tendiendo puentes entre culturas», subrayó la alcaldesa, Ainhoa Salterain,

Asimismo, ha agradecido la implicación del profesorado del IES Urritxe BHI y la colaboración de los centros educativos europeos que han confiado un año más en este proyecto compartido. Durante esta semana, el alumnado internacional tendrá la oportunidad de conocer de cerca la historia, cultura y costumbres locales, participando en diferentes actividades educativas, culturales y de ocio junto al alumnado de Urritxe.

«Este programa representa una oportunidad única de formación, movilidad y enriquecimiento personal, y sitúa a Amorebieta-Etxano como un municipio comprometido con los valores europeos de convivencia, igualdad y aprendizaje común», subrayan fuentes municipales.