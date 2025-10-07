El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Recepción oficial del alumnado A.E.U

Amorebieta recibe a alumnado de Italia y Alemania

Dentro del programa Erasmus +, una quincena de estudiantes procedentes de ambos países participan en un proyecto junto a los jóvenes del instituto Urritxe

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

AMOREBIETA-ETXANO

Martes, 7 de octubre 2025, 15:25

Comenta

Amorebieta-Etxano ha recibido a una quincena de estudiantes procedentes de Italia y Alemania, que visitan el municipio dentro del marco del programa europeo Erasmus+, junto al alumnado del centro local IES Urritxe BHI.

En total han acudido a la localidad zornotzarra ocho jóvenes del país transalpino, seis del germano y dos profesores de cada país. Durante su estancia, las y los estudiantes internacionales compartirán diversas actividades con sus compañeros zornotzarras, con el objetivo de fomentar la interculturalidad, el respeto a la diversidad y el conocimiento mutuo entre jóvenes europeos.

Un puente entre culturas

«Este encuentro, enmarcado dentro del programa Erasmus+, es mucho más que un simple viaje. Es una oportunidad para crecer, compartir y aprender cosas nuevas», ha afirmado la alcaldesa, destacando también la importancia de «mirar el mundo con otros ojos, valorando nuestras diferencias y tendiendo puentes entre culturas», subrayó la alcaldesa, Ainhoa Salterain,

Asimismo, ha agradecido la implicación del profesorado del IES Urritxe BHI y la colaboración de los centros educativos europeos que han confiado un año más en este proyecto compartido. Durante esta semana, el alumnado internacional tendrá la oportunidad de conocer de cerca la historia, cultura y costumbres locales, participando en diferentes actividades educativas, culturales y de ocio junto al alumnado de Urritxe.

«Este programa representa una oportunidad única de formación, movilidad y enriquecimiento personal, y sitúa a Amorebieta-Etxano como un municipio comprometido con los valores europeos de convivencia, igualdad y aprendizaje común», subrayan fuentes municipales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  4. 4 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  5. 5

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  6. 6

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  7. 7

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  8. 8

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  9. 9

    Las mentiras del héroe de la exploración polar que estuvo a punto de matar a su tripulación
  10. 10

    Decomisan una pistola en Rekalde durante un enfrentamiento entre clanes rivales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Amorebieta recibe a alumnado de Italia y Alemania

Amorebieta recibe a alumnado de Italia y Alemania