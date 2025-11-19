El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En la actualidad, un 21% de sus habitantes tiene 65 años o más. A.U

Amorebieta da el primer paso para convertirse en una localidad más amigable

La adhesión a la red Euskadi Lagunkoia impulsa un proceso participativo que analizará diez ámbitos clave y se presentará públicamente el 11 de diciembre en Zelaieta

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:15

Comenta

Amorebieta ha dado un paso significativo al integrarse en la red Euskadi Lagunkoia, un movimiento impulsado por el Gobierno vasco y enmarcado en la Red Mundial de Ciudades Amigables promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con esta adhesión, el consistorio apuesta por construir un entorno más inclusivo, accesible y adaptado a las necesidades reales de su población.

El envejecimiento progresivo de la sociedad es uno de los motivos que han llevado al Ayuntamiento a sumarse a esta iniciativa. En la actualidad, un 21% de sus habitantes tiene 65 años o más, una cifra que exige planificar el futuro desde una perspectiva amplia, capaz de garantizar calidad de vida y autonomía. El proyecto, conocido como 'Amorebieta Lagunkoia', pone el foco en la implicación ciudadana. Su primera fase, ya en marcha, consiste en un diagnóstico que permitirá entender en profundidad la situación actual y detectar retos y carencias. Por este motivo, se constituirá un grupo integrado por representantes de distintas asociaciones y vecinos que trabajarán a lo largo del próximo año analizando diez ámbitos clave, entre ellos los espacios al aire libre, la vivienda, el transporte, la inclusión o el respeto intergeneracional.

Paralelamente, se realizarán encuestas abiertas con el objetivo de recoger la opinión directa de los residentes y trasladarla al diseño del futuro Plan de Amigabilidad. Los resultados de estas reuniones y sondeos servirán para definir las líneas estratégicas y las acciones que se desarrollarán en los próximos años.

Con la intención de dar a conocer la idea a toda la ciudadanía y fomentar que tomen parte, se organizará una sesión informativa el 11 de diciembre, a las 17.30 horas, en el Centro Zelaieta. Durante el encuentro se explicarán los objetivos, los pasos previstos y la manera en que cualquier persona puede implicarse en el proceso.

