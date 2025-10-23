El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La prestación incluye además un seguimiento continuo a fin de ajustar el plan según la evolución de cada persona. A.E.U

Amorebieta impulsa un nuevo servicio gratuito para promover la actividad física y la salud

El Ayuntamiento lanza Arkalaz Mugitu, un programa pionero con orientación profesional personalizada para fomentar hábitos de vida activos y prevenir enfermedades

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:29

Comenta

El Ayuntamiento de Amorebieta ha puesto en marcha Arkalaz Mugitu, un nuevo servicio gratuito de orientación a la actividad física dirigido a toda la ciudadanía empadronada en la localidad con el objetivo de fomentar hábitos de vida más activos y saludables. La iniciativa, respaldada por Osakidetza y el programa Mugiment del Gobierno vasco, es pionera en el municipio y nace a fin de combatir el sedentarismo, prevenir enfermedades y mejorar el bienestar general de la población. «Es un proyecto pionero en nuestro pueblo, que sin duda contribuirá a una vida más activa y sana», ha señalado la alcaldesa, Ainhoa Salterain.

Esta propuesta ofrece asesoramiento profesional y planes personalizados, adaptados a las necesidades, capacidades y objetivos de cada usuario. Tras una primera valoración, la orientadora diseña un plan progresivo con el propósito de fortalecer la condición física, evitar patologías como la hipertensión o la diabetes, mejorar la movilidad, controlar el peso o, simplemente, incorporar ejercicio a la rutina diaria. La prestación incluye además un seguimiento continuo a fin de ajustar el plan según la evolución de cada persona y garantizar resultados sostenibles en el tiempo.

El servicio se puede solicitar voluntariamente mediante cita previa llamando al teléfono 670 363 972 o escribiendo a amaia.zabala@mugikon.com. Asimismo, personal médico del ambulatorio puede derivar a pacientes que puedan beneficiarse de un programa de deporte supervisado como complemento a su tratamiento o para la detención de problemas de salud ligados a la inactividad. Las sesiones de orientación se desarrollarán en el Centro Zelaieta y en el ambulatorio local, en horario de martes de 9.00 a 13.00 horas y jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Este proyecto forma parte del Plan Integral de Salud impulsado por el Consistorio, que continuará ampliándose en los próximos meses a fin de añadir otras áreas, como la nutrición o la prevención de enfermedades crónicas desde una perspectiva comunitaria. «No se trata solo de promover ejercicio físico, sino de acompañar a los vecinos en la adopción de un estilo de vida saludable a largo plazo», ha destacado la concejala de Acción Social, Sonia Cabeza.

Te puede interesar

