Amorebieta impulsa la mejora y conservación de sus frontones municipales

El Ayuntamiento de Amorebieta ha puesto en marcha trabajos de mantenimiento y mejora en los frontones municipales de Zubizabala, Gure Kirolak y Etxano. Las actuaciones responden a necesidades concretas de cada instalación con el fin de garantizar su conservación, seguridad y correcto funcionamiento. En el primero ya se ha concluido la impermeabilización de cubierta y canalones, con una inversión de 14.327 euros. En el segundo se instalarán temporizadores e iluminación LED auxiliar con el propósito de optimizar el consumo energético. En cuanto al último, recibirá cuidados preventivos periódicos. El plan busca prolongar la vida útil de estas infraestructuras deportivas, muy demandadas por la ciudadanía.