El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Esta intervención permitirá definir de forma permanente los nuevos usos del espacio público. A.E.U

Amorebieta adapta aparcamientos para la peatonalización del centro urbano

Como parte del proyecto Karmen 2.0, se ha renovado la señalización y se han creado plazas de estacionamiento exclusivas en las calles San Miguel y Luis Urrengoetxea

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:07

Comenta

El Ayuntamiento de Amorebieta ha iniciado esta semana los trabajos de pintura vial en las calles San Miguel y Luis Urrengoetxea como preparación para la peatonalización de la calle Karmen, parte del proyecto Karmen 2.0. El plan contempla una transformación integral del centro urbano, centrada en la mejora de la accesibilidad, seguridad y de la sostenibilidad del entorno. Según explica el Consistorio, «esta intervención permitirá definir de forma permanente los nuevos usos del espacio público, adaptándolos a las necesidades de los residentes, comercios y visitantes».

En la calle San Miguel, se ha ampliado la zona de carga y descarga, operativa de 08.00 a 18.30 horas. Asimismo, se han habilitado dos plazas de aparcamiento reservadas a la Policía Municipal y una plaza exclusiva para vecinos. La medida responde a aportaciones recogidas durante el proceso participativo abierto a la ciudadanía que se llevó a cabo, con el objetivo de facilitar pequeñas gestiones diarias. Por su lado, en la calle Luis Urrengoetxea se han creado dos plazas de uso exclusivo dirigidas a personas de la localidad y también se ha aumentado la zona de carga y descarga, dando respuesta a las demandas comerciales y residenciales del área.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  3. 3

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  4. 4 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  5. 5

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  6. 6 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  7. 7

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  8. 8

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  9. 9 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  10. 10 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Amorebieta adapta aparcamientos para la peatonalización del centro urbano

Amorebieta adapta aparcamientos para la peatonalización del centro urbano