Amorebieta adapta aparcamientos para la peatonalización del centro urbano Como parte del proyecto Karmen 2.0, se ha renovado la señalización y se han creado plazas de estacionamiento exclusivas en las calles San Miguel y Luis Urrengoetxea

Leire Merino Amorebieta Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:07

El Ayuntamiento de Amorebieta ha iniciado esta semana los trabajos de pintura vial en las calles San Miguel y Luis Urrengoetxea como preparación para la peatonalización de la calle Karmen, parte del proyecto Karmen 2.0. El plan contempla una transformación integral del centro urbano, centrada en la mejora de la accesibilidad, seguridad y de la sostenibilidad del entorno. Según explica el Consistorio, «esta intervención permitirá definir de forma permanente los nuevos usos del espacio público, adaptándolos a las necesidades de los residentes, comercios y visitantes».

En la calle San Miguel, se ha ampliado la zona de carga y descarga, operativa de 08.00 a 18.30 horas. Asimismo, se han habilitado dos plazas de aparcamiento reservadas a la Policía Municipal y una plaza exclusiva para vecinos. La medida responde a aportaciones recogidas durante el proceso participativo abierto a la ciudadanía que se llevó a cabo, con el objetivo de facilitar pequeñas gestiones diarias. Por su lado, en la calle Luis Urrengoetxea se han creado dos plazas de uso exclusivo dirigidas a personas de la localidad y también se ha aumentado la zona de carga y descarga, dando respuesta a las demandas comerciales y residenciales del área.