Agustín Sarrionandia se convierte en el nuevo teniente de alcaldesa de Mañaria Con su incorporación, el órgano vuelve a contar con siete representantes: cuatro de EH Bildu y tres del PNV

Leire Merino Mañaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:28 Comenta Compartir

El pleno municipal de Mañaria ha nombrado hoy a Agustín Sarrionandia (EH Bildu) nuevo concejal y teniente de alcaldesa, tras cubrir la vacante dejada en junio por Ainara Otxotorena (EH Bildu). La dimisión de esta provocó un cambio en la Alcaldía, cargo que asumió Aitziber Areitio, perteneciente al mismo partido, dejando así el puesto que ocupaba en ese momento pendiente de relevo. Este ajuste permite al equipo de gobierno recuperar su plena capacidad para afrontar la recta final de la legislatura. En la actualidad, el órgano vuelve a contar con siete representantes: cuatro de EH Bildu y tres del PNV.

Sarrionandia será además representante municipal en entidades supramunicipales, como la Mancomunidad de Durangaldea, la Asociación de Desarrollo Rural Urkiola y en la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL). Entre 2015 y 2019 ya ejerció como concejal de Urbanismo, aportando experiencia en gestión local. A sus 64 años, está jubilado después de cuarenta años de carrera en EITB trabajando de periodista. Licenciado en Filosofía, afronta esta etapa con ilusión. «He encontrado un Equipo de Gobierno trabajador, cercano y eficaz, y tengo muchas ganas de dar lo mejor de mí», ha señalado durante su toma de posesión.