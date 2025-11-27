El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Diez ciclistas locales tomarán parte en la prueba. Berriz Bizikletari Elkartea

Más de 300 ciclistas tomarán parte en el XIV. Ziklo-Kros Sari Nagusia de Berriz

La localidad acogerá un completo programa que incluye pruebas oficiales el domingo y una sesión de iniciación al ciclismo el sábado

Leire Merino

Leire Merino

Berriz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:16

Comenta

Berriz celebrará este fin de semana el XIV. Ziklo-Kros Sari Nagusia, con la participación de más de 300 ciclistas, incluidos diez locales. La competición del domingo arrancará a las 10.00 horas sobre un recorrido de 2,8 kilómetros que discurre junto al velódromo Marino Lejarreta, el circuito de BTT Iñaki Lejarreta y el barrio de Berrizburu. Contará con categorías máster, cadetes, junior y open. El sábado se llevarán a cabo actividades de promoción de este deporte para niños y jóvenes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  3. 3 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  4. 4

    Al menos 83 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  5. 5

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  6. 6

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  7. 7 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  8. 8 Los parados que cobrarán un subsidio de 570 euros en lugar de 240 gracias a este cambio del SEPE
  9. 9

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros
  10. 10

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Más de 300 ciclistas tomarán parte en el XIV. Ziklo-Kros Sari Nagusia de Berriz

Más de 300 ciclistas tomarán parte en el XIV. Ziklo-Kros Sari Nagusia de Berriz