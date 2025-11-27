Más de 300 ciclistas tomarán parte en el XIV. Ziklo-Kros Sari Nagusia de Berriz La localidad acogerá un completo programa que incluye pruebas oficiales el domingo y una sesión de iniciación al ciclismo el sábado

Leire Merino Berriz Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:16 Comenta Compartir

Berriz celebrará este fin de semana el XIV. Ziklo-Kros Sari Nagusia, con la participación de más de 300 ciclistas, incluidos diez locales. La competición del domingo arrancará a las 10.00 horas sobre un recorrido de 2,8 kilómetros que discurre junto al velódromo Marino Lejarreta, el circuito de BTT Iñaki Lejarreta y el barrio de Berrizburu. Contará con categorías máster, cadetes, junior y open. El sábado se llevarán a cabo actividades de promoción de este deporte para niños y jóvenes.

Temas

Ciclismo

Berriz