Dos trabajadores heridos en las instalaciones de la acería de ACB en Sestao

Helena Rodríguez Martes, 7 de octubre 2025, 12:05 | Actualizado 12:58h.

Dos empleados de la empresa Euskoime que trabajaban en las instalaciones de la acería ACB de Sestao han resultado heridos este martes, según han confirmado fuentes de Arcelor Mittal. El incidente se ha producido poco después de las 10.45 horas cuando los operarios estaban actuando sobre un cuadro eléctrico de la planta ubicado en la planta de aguas de la planta.

Accidente laboral en acería #Sestao #Bomberos trabajando

Lan Istripua Sestaoko lantegi batean #Suhiltzaileak lanean — Bomberos y Bomberas Bizkaia (@BomberosBizkaia) October 7, 2025

«Se ha producido lo que se conoce como un arco eléctrico que les ha causado quemaduras», detallan las mismas fuentes. Ambos, han recibido los primeros auxilios en el lugar de los hechos mientras llegaban las asistencias. Hasta el lugar se han trasladado varias dotaciones de bomberos, cuya intervención no ha sido necesaria, patrullas de la Ertzaintza así como varias ambulancias, que han evacuado a los afectados a Cruces. Uno de ellos ha quedado ingresado «en observación», mientras que el otro presenta «heridas leves».

