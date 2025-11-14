Dos personas identificadas por causar un escape de gas tras intentar robar las tuberías de un edificio del Casco Viejo Varios locales han tenido que ser desalojados por precaución

S. Osorio Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:17

Los vecinos y comerciantes de la calle Carnicería Vieja, en el Casco Viejo de Bilbao, se han llevado este viernes un buen susto. Residentes de un edificio y locales han tenido que ser desalojados por un escape de gas en un inmueble.

Según han informado fuentes municipales, la fuga, que ha tenido lugar poco antes de las tres de la tarde, no ha ido a mayores y se ha solucionado en poco tiempo.

Lo que más llama la atención es cómo ha ocurrido. Un portavoz del Consistorio bilbaíno ha confirmado que dos personas han sido identificadas por la Policía Municipal como responsables del suceso, ya que han intentado robar tuberías del edificio y han causado daños que han derivado en un escape de gas.