El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en el Txorierri y una persona herida tras un accidente entre 7 vehículos
Imagen de la calle Carnicería Vieja ajena a esta información. Jordi Alemany

Dos personas identificadas por causar un escape de gas tras intentar robar las tuberías de un edificio del Casco Viejo

Varios locales han tenido que ser desalojados por precaución

S. Osorio

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:17

Comenta

Los vecinos y comerciantes de la calle Carnicería Vieja, en el Casco Viejo de Bilbao, se han llevado este viernes un buen susto. Residentes de un edificio y locales han tenido que ser desalojados por un escape de gas en un inmueble.

Según han informado fuentes municipales, la fuga, que ha tenido lugar poco antes de las tres de la tarde, no ha ido a mayores y se ha solucionado en poco tiempo.

Lo que más llama la atención es cómo ha ocurrido. Un portavoz del Consistorio bilbaíno ha confirmado que dos personas han sido identificadas por la Policía Municipal como responsables del suceso, ya que han intentado robar tuberías del edificio y han causado daños que han derivado en un escape de gas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  2. 2

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  4. 4

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein
  5. 5 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  6. 6

    33 vacas muertas en el incendio de una cuadra de Carranza en una noche de mucho viento en la zona
  7. 7

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  8. 8 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  9. 9

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  10. 10

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dos personas identificadas por causar un escape de gas tras intentar robar las tuberías de un edificio del Casco Viejo

Dos personas identificadas por causar un escape de gas tras intentar robar las tuberías de un edificio del Casco Viejo