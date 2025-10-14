El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Dos kilómetros de retenciones en la A-8 por un accidente en Barakaldo
Imagen de las retenciones de esta tarde en la A-8. E.C.

Dos kilómetros de retenciones en la A-8 por un accidente en Barakaldo

Dos coches han colisionado en la autopista, sentido Irun, lo que ha provocado el corte de un carril

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Martes, 14 de octubre 2025, 15:01

Comenta

La tarde del martes ha comenzado complicada en la A-8. Dos coches colisionaban antes de las 15.00 horas a la altura de Barakaldo, sentido Irun. Como consecuencia del accidente, un carril ha tenido que ser cortado al tráfico, generando hasta dos kilómetros de retenciones.

En estos momentos, los vehículos accidentados han sido retirados de la calzada y el carril ha vuelto a reabrirse por lo que el tráfico regresará a la normalidad en breve. Ninguna persona ha resultado herida en el siniestro.

Por otro lado, en el corredor del Txorierri, un camión se encuentra averiado sentido Cantabria por lo que se recomienda precaución a los conductores en esa zona.

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

