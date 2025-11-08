El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Dos heridos tras colisionar dos vehículos en Muxika

Johana Gil

Johana Gil

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:09

Comenta

Dos personas han resultado heridas este sábado en la colisión entre dos vehículos en la BI-2121, a la altura de Muxika, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El accidente se producido pasadas las 17.00 horas.

Los bomberos han acudido para ayudar a sacar a los conductores de los coches. Ambos lesionados han sido atendidos en el lugar por sanitarios y posteriormente han sido trasladados al Hospital de Galdakao.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  2. 2 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
  3. 3

    Niveles elevados de una bacteria desaconsejan el baño en la futura playa urbana de Santurtzi
  4. 4 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  5. 5

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  6. 6

    «La ambulancia nos ha dejado tirados»
  7. 7

    El estruendo de un avión ucraniano rompe el silencio de la noche vizcaína
  8. 8 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  9. 9

    El restaurante de Bilbao que reinventa el bollo de mantequilla y lo vende a un euro solo este sábado
  10. 10 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dos heridos tras colisionar dos vehículos en Muxika

Dos heridos tras colisionar dos vehículos en Muxika