Dos heridos tras colisionar dos vehículos en Muxika

Johana Gil Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:09

Dos personas han resultado heridas este sábado en la colisión entre dos vehículos en la BI-2121, a la altura de Muxika, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El accidente se producido pasadas las 17.00 horas.

Los bomberos han acudido para ayudar a sacar a los conductores de los coches. Ambos lesionados han sido atendidos en el lugar por sanitarios y posteriormente han sido trasladados al Hospital de Galdakao.