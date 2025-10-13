Dos directores, una mirada

En el marco del Ja! Festival, la Sala Mitxelena de Bizkaia Aretoa-EHU acogió ayer la conversación 'El museo que nunca duerme', un encuentro con ... Nueva York como punto de partida. La Gran Manzana, cuna y epicentro de los movimientos artísticos que marcaron la segunda mitad del siglo XX, del expresionismo abstracto al pop art, el minimalismo, el arte conceptual o el street art.

El coloquio reunió a dos figuras de referencia del panorama museístico: Miren Arzalluz (Bilbao, 1978), historiadora del arte y experta en moda, exdirectora del Museo Balenciaga de Getaria y del Museo de la Moda de París, y desde 2025 directora del Museo Guggenheim Bilbao; y Miguel Zugaza (Durango, 1964), licenciado en Historia del Arte, exsubdirector del Museo Reina Sofía, exdirector del Museo del Prado y, desde 2017, al frente del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que ya dirigió entre 1996 y 2002. La conversación entre ambos fue moderada por César Coca, doctor en Periodismo y director del Aula de Cultura de EL CORREO, quien guió un diálogo que combinó reflexión, experiencia y mirada crítica sobre el papel de los museos en la actualidad.

A la conferencia acudieron Leixuri Arrizabalaga y Begoña de Ibarra, diputada y directora de Cultura de la Diputación de Bizkaia; Alicia Fernández, directora de la Sala Rekalde; Carolina Ontivero, directora del Ja!Festival; Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor; Josune Begiristain, Susana Astigarraga, Marga Uría, Juan Bas, el artista Jesús Mari Lazkano; Ana Elorduy, Lucio Alzaga, Gregorio Perandones, Aurelio Garrote, Igor Cubillo, José María Gorostiza, Patirke Morán, Amaia García, Soledad Fraile, Josune Zelaia, Mari Carmen Tomé, José Antonio Prado, Edurne Etxeandia, Mercedes Aldamiz, Luis Chagartegui, Marisol Brincas, Rocio Pérez, Arantza y Gloria Iriarte, Rosana Agudo, Visi López, Ramón Fernández, Fernando y Sofía Presa, Felicidad y María Dolores de la Fuente, María Begoña Blanco, Blanca Montoya, Natividad Alba, Candela Pozo, Ángel Asensio, Rosa Idarraga, Idoia Bilbao, Mariángeles Beristaín, María Agirre, Begoña López, Leyre San Millán, Joseba Oreja, Naiara y Janire Cabezas, Lola González, Ana Cornejo, Juan Mari García, Aitana Álvarez, Andrea Abando, Agurtzane Gorostiza, Lali Otero, Susana López de la Calle, Alberto Santos, Agustín Ruiz, Aitor Bengoetxea, Ana Abasolo, Joseba Sinola, Mirian Guarrotxena, Paz Pajares, Roberto Molina, Elena Manso, Alicia y Begoña Martínez, Luis López, Isabel de Domingo y Silvia Mediavilla.