Dos detenidos y dos heridos en una pelea multitudinaria de madrugada en Bolueta

Ha tenido lugar en los alrededores de la discoteca Fever sobre las 5.40 horas

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:04

Madrugada intensa en el barrio bilbaíno de Bolueta. La Policía Municipal ha detenido este viernes a dos personas por su participación en «una pelea multitudinaria ... en la salida de discoteca Fever», según han informado desde el Ayuntamiento de la capital vizcaína. Además, se han producido dos heridos.

