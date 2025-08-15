Dos detenidos y dos heridos en una pelea multitudinaria de madrugada en Bolueta
Ha tenido lugar en los alrededores de la discoteca Fever sobre las 5.40 horas
Viernes, 15 de agosto 2025, 11:04
Madrugada intensa en el barrio bilbaíno de Bolueta. La Policía Municipal ha detenido este viernes a dos personas por su participación en «una pelea multitudinaria ... en la salida de discoteca Fever», según han informado desde el Ayuntamiento de la capital vizcaína. Además, se han producido dos heridos.
El incidente han tenido lugar sobre las 5:40 horas cuando varios jóvenes han comenzado a increparse. De las palabras han pasado a los empujones y poco a poco se han ido uniendo otros grupos de personas. Las mismas fuentes confirman que «podrían estar implicadas unas treinta personas».
A la zona se han desplazado varias dotaciones de la guardia urbana que «han procedido a arrestar a dos varones por un delito de lesiones». Ambos han sido evacuados a un centro hospitalario, uno de ellos en calidad de detenido. Los agentes también han identificado a varias personas.
