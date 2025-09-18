La Diputación logra elevar un 4% la recogida de envases

La Diputación puso en marcha entre abril y agosto una campaña para incrementar el reciclaje de envases ligeros en Bizkaia. Los objetivos que se perseguían ... eran tres: elevar el número de toneladas recogidas de plástico, reducir la tasa de productos que se tiraban al contenedor amarillo de forma incorrecta y hacer un llamamiento a la corresponsabilidad. Cinco meses después de la iniciativa y después de haber pasado por doce municipios, el resultado ha sido «eficaz».

La diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, ha explicado este jueves tras el Consejo de Gobierno que en las localidades en las que se presentó la campaña 'Horia da / Ez da horia' -Bilbao, Barakaldo, Zalla, Mungia, Basauri, Santurtzi, Durango, Erandio, Bermeo, Plentzia, Markina-Xemein y Sopela- se ha logrado elevar la recogida de residuos ligeros un 4,3%. «Conclusión: la sensibilización funciona cuando las cosas se explican de forma clara», ha sintetizado la responsable foral.

Los datos son significativos. Entre abril y agosto el reciclaje creció un 0,68% respecto al año anterior en el conjunto de Bizkaia. Por contra, en las localidades en las que se impulsó la propuesta, que combinó ferias, juegos, talleres y teatro, «la recogida se incrementó seis veces más que en la media del territorio». Pero la campaña no ha tenido una respuesta homogénea en todos los municipios. En Bilbao, por ejemplo, la recogida de plásticos aumentó un 5,03% con 144 toneladas más que en 2024, mientras que en Erandio el crecimiento fue del 12,6%. En Plentzia la subida fue del 34,5% con 1,1 toneladas más y en Markina-Xemein del 41,65%.

Pero hay tres municipios en los que la campaña no ha causado efectivo y en vez de reciclar más, se han recogido menos plásticos. Son Zalla (-4,60%), Basauri (-1,1%) y Santurtzi (-3,07%). Atutxa ha asegurado que «aún no se ha hecho un análisis profundo» sobre por qué los datos son negativos. «Nos hacen pensar que quizás hayamos llegado a un techo en algunos lugares», matizó.

Campaña contenedor marrón

Además de conseguir que se recicle más, la Diputación también detecta un «efectivo positivo de la campaña» en el uso del portal 'Bizkairezikla', una plataforma que permite a la ciudadanía conocer «qué hacer con los residuos y en qué contenedor deben tirarse». En resultado a los buenos datos, el Gobierno foral pondrá en marcha en los próximos meses otra campaña de concienciación, aunque esta vez del contenedor marrón.