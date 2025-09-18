El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La campaña arrancó el pasado 2 de abril en Bilbao. DB

La Diputación logra elevar un 4% la recogida de envases

La campaña de concienciación puesta en marcha entre abril y agosto en doce municipios vizcaínos consigue reducir la tasa de incorrectos en el contenedor amarillo

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:43

La Diputación puso en marcha entre abril y agosto una campaña para incrementar el reciclaje de envases ligeros en Bizkaia. Los objetivos que se perseguían ... eran tres: elevar el número de toneladas recogidas de plástico, reducir la tasa de productos que se tiraban al contenedor amarillo de forma incorrecta y hacer un llamamiento a la corresponsabilidad. Cinco meses después de la iniciativa y después de haber pasado por doce municipios, el resultado ha sido «eficaz».

