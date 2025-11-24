El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Diputación insiste en reclamar a Alonsotegi el millón que un alcalde desvió a dos constructores

Rechaza las alegaciones presentadas por el Consistorio, al que solo le queda la vía judicial para evitar un pago que «hipoteca nuestro futuro»

Josu García

Josu García

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:34

Comenta

«Estupor» e «inquietud». El Ayuntamiento de Alonsotegi recibió la semana pasada una notificación oficial por la que la Diputación le comunica que no acepta ... sus alegaciones en el caso del fraude de una subvención de 2012. La institución foral insiste en exigir la devolución del millón de euros que un exalcalde, el jeltzale José Luis Erezuma (ya fallecido), desvió a dos constructores para pagar una antigua deuda municipal. Estos fondos procedían de una ayuda de la Diputación para recuperarse de unas supuestas inundaciones y se falsearon informes y obras que nunca llegaron a ejecutarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  4. 4 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  5. 5 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  7. 7 Detenidos en Bakio tres miembros de un grupo criminal al que se le atribuyen 15 robos en viviendas de Bizkaia
  8. 8

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  9. 9 Consuelo Berlanga vuelve a televisión tras la muerte de su marido: «¿Por qué me ha pasado a mí con lo felices que éramos?»
  10. 10 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Diputación insiste en reclamar a Alonsotegi el millón que un alcalde desvió a dos constructores

La Diputación insiste en reclamar a Alonsotegi el millón que un alcalde desvió a dos constructores