La Diputación deja en el aire la construcción de una residencia de mayores en Sestao

La Diputación ha dejado en el aire la construcción de una nueva residencia en Sestao con 120 plazas. El departamento de Acción Social, liderado por ... Amaia Antxustegi, justifica la medida apuntando que «no hay carencias en la zona». La institución foral anunció hace tres años la creación de este equipamiento junto con otro con una capacidad similar en Abadiño. Y ambos proyectos se habían convertido en prioridades para esta legislatura. Sin embargo, los dos han sufrido modificaciones respecto a los planteamientos iniciales.

En el caso de centro de Sestao, la diputada ha asegurado este lunes que la propuesta está «en 'Stand by'» (reposo) y que esperarán a que estuviera listo el nuevo mapa de servicios sociales de Bizkaia para atender a las necesidades de la zona. Este documento estará terminado, previsiblemente, a lo largo del segundo semestre del próximo año. La idea que manejaba la Diputación era ubicar la residencia en el solar en el que se ubicaba el edificio de las antiguas escuelas de Rebonza, derribado hace unos meses.

Por su parte, el equipamiento de Abadiño tampoco se va a levantar como estaba previsto. El proyecto de residencia con 120 plazas no será tal, sino que ha mutado en un complejo con tres edificios. Uno, con 60 plazas divididas en tres unidades convivenciales para mayores; otro de 40 para personas con enfermedades mentales y un centro de día con 25 espacios destinados a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

La construcción de las residencias de Sestao y Abadiño venían a dar respuesta a la pérdida de plazas que se producirá con la transformación del modelo de cuidados que propone la Diputación: pasar de los centros de mayores que existen actualmente a unidades convivenciales, lo más similar a los hogares, con un trato personalizado, diseñadas para grupos reducidos y con zonas comunes.

De las en torno a 160 residencias para mayores o dependientes que existen en Bizkaia, 18 son de la Diputación. Los datos del área de Acción Social reflejan que 6.607 usuarios pasaron por los centros para mayores forales el pasado año, un 3% más que en 2023. Ante unas necesidades de cuidados en aumento, el área de Acción Social es el que absorberá la mayor parte de los Presupuestos para 2026, con 767 millones, un 45% del total.