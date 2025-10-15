Este es el dinero de Udalkutxa que se repartirán los ayuntamientos vizcaínos en 2026

Los ayuntamientos vizcaínos se repartirán el año que viene 1.206 millones de Udalkutxa, el Fondo de Financiación Municipal que les entrega cada ejercicio la ... Diputación en función de su recaudación de impuestos. La buena marcha de la economía vizcaína tiene al Gobierno foral ingresando cifras récord durante el último trienio, y eso también se deja notar en el dinero que va a llegar a los consistorios. En 2026 la cifra volverá a ser la más alta de la historia, tal y como ha ocurrido durante los dos ejercicios anteriores.

El dato de Udalkutxa es relevante porque se trata de la base sobre la que los consistorios confeccionan sus presupuestos. Los impuestos municipales son tan solo un pequeño añadido a esta cuantía, que crece un 4,2% respecto al reparto realizado este año, según los datos aportados la mañana de este miércoles por el Consejo Territorial de Finanzas. El reparto se realiza en función de una serie de variantes -población, extensión, tasa de paro, que haya playa o no...- merced a las que se va añadiendo dinero a una cuantía base. Esta fórmula es válida para todos los ayuntamientos excepto para el de la capital. Bilbao cobra un fijo que varía de la cuantía total del fondo.

Las cifras del fondo pueden considerarse de momento aproximadas. Lo de hoy es una previsión realizada en base a la estimación de recaudación que tiene la Diputación hasta final de año. De que se cumpla o no depende que en febrero el dato final de Udalkutxa sea exactamente el anunciado, más alto o más bajo. En 2025, por ejemplo, el Consejo Territorial de Finanzas anunció inicialmente que iba a entregar a los consistorios 1.131 millones, pero la provisión se redujo finalmente un 5% y se recortó en 58 millones debido al reintegro que Hacienda tuvo que hacer a mutualistas a los que estuvo realizando retenciones más altas de las debidas durante años.