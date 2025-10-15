El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un grupo de personas pasa por delante del Ayuntamiento de Bilbao. Luis Ángel Gómez

Este es el dinero de Udalkutxa que se repartirán los ayuntamientos vizcaínos en 2026

El Fondo de Financiación Municipal supera por primera vez en la historia los 1.200 millones gracias a las cifras récord de recaudación de la Diputación

Octavio Igea

Octavio Igea

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:40

Los ayuntamientos vizcaínos se repartirán el año que viene 1.206 millones de Udalkutxa, el Fondo de Financiación Municipal que les entrega cada ejercicio la ... Diputación en función de su recaudación de impuestos. La buena marcha de la economía vizcaína tiene al Gobierno foral ingresando cifras récord durante el último trienio, y eso también se deja notar en el dinero que va a llegar a los consistorios. En 2026 la cifra volverá a ser la más alta de la historia, tal y como ha ocurrido durante los dos ejercicios anteriores.

