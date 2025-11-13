Detienen a un traficante de drogas en Zorroza gracias a la colaboración ciudadana Durante la intervención se incautaron 70 gramos de cocaína de gran pureza, cuyo valor en el mercado podría haber alcanzado los 20.000 euros

Helena Rodríguez Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:30

La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a un hombre de 32 años, vecino del barrio de Zorroza, acusado de un presunto delito de tráfico de drogas, según han informado desde el Ayuntamiento de la capital vizcaína. Durante la intervención, los agentes encontraron 70 gramos de cocaína de gran pureza, cuyo valor en el mercado podría haber alcanzado los 20.000 euros. El arrestado ya ha sido puesto a disposición judicial.

La operación comenzó el pasado mes de septiembre cuando «la Inspección Vecinal de Basurto-Zorroza tuvo conocimiento, a través de varias quejas vecinales, de que en un domicilio del Grupo Zazpilanda podrían estar dedicándose al menudeo de cocaína». La información fue trasladada a la Inspección de Criminalística, que inició una investigación y puso en marchas dispositivos de vigilancia que permitieron interceptar «varios pases en los que se intervino a los compradores pequeñas cantidades de cocaína».

Los policías municipales confirmaron que el sospechoso «realizaba las transacciones en el portal de su domicilio o en el interior de su vivienda» u que «en ocasiones» lo hacía en presencia de sus hijos menores. «Las operaciones eran de pequeñas cantidades destinadas al consumo propio de los compradores, aunque la frecuencia con la que se producían -varias veces al día- evidenciaba una actividad continuada», explican las mismas fuentes.

Con todos los indicios recabados, el pasado 10 de noviembre, los responsables del operativo establecieron un dispositivo para proceder a la detención del individuo. Posteriormente, y con la correspondiente autorización judicial, varios agentes, apoyados por dos perros de la Inspección de Refuerzo Táctico, realizaron la entrada y registro de la vivienda. Allí, además de la cocaína, los agentes incautaron diversas sustancias de corte, básculas de precisión y otros útiles empleados para la preparación de dosis destinadas a la venta.