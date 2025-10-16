El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detienen a un hombre en Santutxu por tráfico de drogas

El hombre se dedicaba al menudeo y el arresto se ha producido pasadas las seis de la tarde

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:39

Comenta

Agentes de la Policía Municipal de Bilbao han detenido en Santutxu este jueves por la tarde a un varón acusado de un delito contra la salud pública. El arresto se ha producido pasadas las seis de la tarde en Arsuaga, en la conocida como La Zona.

El hombre, según las fuentes consultadas, se dedicaba al menudeo y a traficar con sustancias estupefacientes. Hasta el lugar se han desplazado al menos cuatro vehículos de la Policía Munipal.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  3. 3 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  6. 6

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  7. 7 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  8. 8

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  9. 9

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  10. 10 Este es el mejor pintxo de Euskadi y Navarra de este año: se prepara en uno de los pueblos vascos con más encanto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detienen a un hombre en Santutxu por tráfico de drogas

Detienen a un hombre en Santutxu por tráfico de drogas