Detienen a un hombre en Santutxu por tráfico de drogas El hombre se dedicaba al menudeo y el arresto se ha producido pasadas las seis de la tarde

Juanma Mallo Jueves, 16 de octubre 2025, 19:39 | Actualizado 19:45h.

Agentes de la Policía Municipal de Bilbao han detenido en Santutxu este jueves por la tarde a un varón acusado de un delito contra la salud pública. El arresto se ha producido pasadas las seis de la tarde en Arsuaga, en la conocida como La Zona.

El hombre, según las fuentes consultadas, se dedicaba al menudeo y a traficar con sustancias estupefacientes. Hasta el lugar se han desplazado al menos cuatro vehículos de la Policía Munipal.