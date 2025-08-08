Detienen a un hombre por incendiar la fachada de una vivienda en Atxuri El fuego comenzó en unos colchones que estaban en la calle sobre las 04.30 horas

Leire Moro Viernes, 8 de agosto 2025, 14:34

La Ertzaintza ha detenido en la madrugada de este viernes a un hombre de 48 años tras provocar un incendio en la fachada de un edificio en el barrio de Atxuri. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, los hechos sucedieron hacia las 04.30 horas. Los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando del fuego en unos colchones que se encontraban en la calle cercanos a la vivienda.

Tras la confirmación de los agentes, movilizaron a una dotación de los bomberos para la extinción del fuego. También se desplazó al lugar una ambulancia, aunque, afortunadamente, no fue necesaria porque ninguna persona resultó herida.

En las inmediaciones del incendio, la Ertzaintza identificó a un hombre. Los agentes tuvieron conocimiento de que el sujeto había estado grabando el incendio con un móvil. Así que, tras realizar las indagaciones pertinentes, ha sido detenido como presunto autor de un delito de daños.

Los agentes llevaron al arrestado a la comisaría de Bilbao para realizar las correspondientes diligencias policiales, para después ser puesto a disposición judicial a lo largo de este viernes.