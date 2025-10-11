El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 11 de octubre
Detienen a un grafitero tras fracturar un dedo a un policía municipal de Bilbao

El joven propinó «un puñetazo» a un agente al ser identificado por realizar pintadas en la fachada de un inmueble del Casco Viejo

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:44

La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a un grafitero de origen suizo tras propinar «un puñetazo» a un guardia urbana provocándole la factura de ... un dedo. Los hechos han tenido lugar la madrugada de este sábado, sobre las 1.20 horas, en las proximidades de la calle Cantón Alejandro de la Sota, en el Casco Viejo.

