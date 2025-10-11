Detienen a un grafitero tras fracturar un dedo a un policía municipal de Bilbao

La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a un grafitero de origen suizo tras propinar «un puñetazo» a un guardia urbana provocándole la factura de ... un dedo. Los hechos han tenido lugar la madrugada de este sábado, sobre las 1.20 horas, en las proximidades de la calle Cantón Alejandro de la Sota, en el Casco Viejo.

Fuentes del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento detallan a este periódico que varios agentes, alertados por los vecinos, observaron a dos jóvenes realizando pintadas en la fachada de un inmueble de este barrio bilbaíno. Al ser identificados, uno de ellos se revolvió y agredió a un guardia urbana. El varón propinó «un puñetazo» al policía quien, «al tratar de cubrirse con el brazo para contener el golpe, recibió el impacto en la mano izquierda, fracturándole el dedo anular», explican las mismas fuentes.

Tras la agresión, el joven fue arrestado por un delito contra la autoridad, mientras que su acompañante fue identificado y denunciado por las pintadas realizadas. Ambos son de nacionalidad suiza. Además de las detenciones, los agentes lograron decomisar los 30 sprays y rotuladores que portaban los jóvenes.