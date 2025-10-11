El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del incendio desatado esta madrugada en la calle Labayru.
Imagen del incendio desatado esta madrugada en la calle Labayru. E. C. | Vídeo: Jordi Alemany

Un incendio calcina cinco contenedores y provoca daños en otros cinco vehículos en Amézola

Los hechos se han producido sobre las 05.40 horas en el número 27 de la calle Labayru

Andrea Cimadevilla
Alba Peláez

Andrea Cimadevilla y Alba Peláez

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:06

Comenta

Un incendio ha calcinado un total de cinco contenedores y ha provocado daños en otros cinco coches y el portal de un bloque de viviendas la madrugada de este sábado en el barrio bilbaíno de Amézola, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Bilbao y la Ertzaintza a EL CORREO. El suceso ha tenido lugar sobre las 05.40 horas en el número 27 de la calle Labayru.

Fuentes del Departamento vasco de Seguridad apuntan que los cinco vehículos, estacionados muy próximos a los contenedores, «han sufrido algún daño» a consecuencia de las llamas. De hecho, a primera hora de este sábado aún se podían observar las quemaduras causadas por el fuego en varios automóviles y en uno de los depósitos de basura de la zona. También se ha roto el cristal de la puerta de entrada de uno de los edificios de la vía. La Ertzaintza asegura que las causas del siniestro aún «están por determinar».

Jordi Alemany

Los vecinos de esta barrio bilbaíno aseguran sentirse «desesperados» ante los continuos incendios provocados que han calcinado numerosos contenedores, ocasionando gastos extra derivados de la reparación de fachadas y escaparates. Los residentes denuncian hasta una decena de fuegos en el último año, la mayoría en la calle General Salazar. El último siniestro tuvo lugar a finales de septiembre. De madrugada, un incendio alertó a los vecinos y los bomberos tuvieron que acudir a sofocar las llamas. También en agosto se prendieron otros dos contenedores. Las llamas llegaron a un comcerdio de motocicletas, afectando a una de ellas y a la fachada del edificio.

Más seguridad

Los afectados reclaman más seguridad para evitar que la zona se convierta en el blanco habitual de los ataques a contenedores, ya que aseguran que los daños son cada vez más frecuentes. Critican que la quema de contenedores «pone en juego nuestra vida y nuestras propiedades» y sostienene que «el Ayuntamiento no está haciendo nada» para solucionar un problema que se remonta al pasado año.

Los afectados por los incendios provocados llevan meses conviviendo con malos olores, restos de ceniza, persianas dañadas... En diciembre del pasado año, el fuego originado en un grupo de containers llegó a calcinar una furgoneta que estaba aparcada en la calle Labayru, la misma en la que este sábado han ardido otros cinco contenedores.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 10 de octubre
  4. 4

    El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación con ayuda de Chat GPT
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  7. 7

    La marca de joyas catalana que arrasa en Instagram abre tienda en Bilbao con colas kilométricas (y pizzas de regalo)
  8. 8

    Christian Imga, la perla del Athletic que cada vez reluce más
  9. 9

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  10. 10 Despedido el trabajador que llevó pastel de marihuana para merendar en su cumpleaños

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un incendio calcina cinco contenedores y provoca daños en otros cinco vehículos en Amézola