Un incendio calcina cinco contenedores y provoca daños en otros cinco vehículos en Amézola

Un incendio ha calcinado un total de cinco contenedores y ha provocado daños en otros cinco coches y el portal de un bloque de viviendas la madrugada de este sábado en el barrio bilbaíno de Amézola, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Bilbao y la Ertzaintza a EL CORREO. El suceso ha tenido lugar sobre las 05.40 horas en el número 27 de la calle Labayru.

Fuentes del Departamento vasco de Seguridad apuntan que los cinco vehículos, estacionados muy próximos a los contenedores, «han sufrido algún daño» a consecuencia de las llamas. De hecho, a primera hora de este sábado aún se podían observar las quemaduras causadas por el fuego en varios automóviles y en uno de los depósitos de basura de la zona. También se ha roto el cristal de la puerta de entrada de uno de los edificios de la vía. La Ertzaintza asegura que las causas del siniestro aún «están por determinar».

Los vecinos de esta barrio bilbaíno aseguran sentirse «desesperados» ante los continuos incendios provocados que han calcinado numerosos contenedores, ocasionando gastos extra derivados de la reparación de fachadas y escaparates. Los residentes denuncian hasta una decena de fuegos en el último año, la mayoría en la calle General Salazar. El último siniestro tuvo lugar a finales de septiembre. De madrugada, un incendio alertó a los vecinos y los bomberos tuvieron que acudir a sofocar las llamas. También en agosto se prendieron otros dos contenedores. Las llamas llegaron a un comcerdio de motocicletas, afectando a una de ellas y a la fachada del edificio.

Más seguridad

Los afectados reclaman más seguridad para evitar que la zona se convierta en el blanco habitual de los ataques a contenedores, ya que aseguran que los daños son cada vez más frecuentes. Critican que la quema de contenedores «pone en juego nuestra vida y nuestras propiedades» y sostienene que «el Ayuntamiento no está haciendo nada» para solucionar un problema que se remonta al pasado año.

Los afectados por los incendios provocados llevan meses conviviendo con malos olores, restos de ceniza, persianas dañadas... En diciembre del pasado año, el fuego originado en un grupo de containers llegó a calcinar una furgoneta que estaba aparcada en la calle Labayru, la misma en la que este sábado han ardido otros cinco contenedores.