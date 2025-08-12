Detienen cerca de Alonsotegi a un miembro de un grupo itinerante especializado en robos en empresas Tras una persecución, en la que dos agentes resultaron heridos, la Ertzaintza arrestó a uno de los cuatro sospechosos que huyeron del lugar de los hechos

Leire Moro Martes, 12 de agosto 2025, 18:17

La Ertzaintza detuvo el pasado sábado, 9 de agosto, a uno de los cuatro presuntos autores de varios robos en empresas. El arresto se produjo tras una persecución que comenzó en Abanto-Zierbena y terminó en la salida de Balmaseda de la BI-636. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, dos agentes resultaron heridos en la batida.

Sobre las 22.30 horas del sábado, un vigilante de seguridad del polígono El Campillo en Abanto-Zierbena alertó de la presencia de varias personas sospechosas merodeando por la zona, «encapuchadas y portando bolsas». Según el relato del testigo, cuatro personas se subieron a un vehículo, del que pudo tomar nota de la matrícula, y huyeron del lugar.

De inmediato, varias patrullas de la comisaría de Muskiz se dirigieron a la zona, donde localizaron el vehículo. En ese momento comenzó una persecución por la AP-8 que finalizó en la salida de Balmaseda de la BI-636, en la zona del peaje. Los sospechosos detuvieron el vehículo y continuaron la huida a pie. Los agentes lograron detener a uno de ellos. Debido al abrupto terreno en el que se produjo la escapada, dos agentes resultaron heridos y trasladados a un centro médico.

Durante el registro del vehículo de los sospechosos, encontraron mascarillas utilizadas durante los robos, una mochila con herramienta y diversos enseres. Según las investigaciones realizadas y las referencias de los Mossos d'Esquadra, el sospechoso cuenta con múltiples antecedentes en distintos cuerpos policiales y pertenecería a un grupo criminal organizado e itinerante especializado en robos en empresas. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales acusado de los delitos de robo con fuerza, daños y falsificación de documento, al comprobar que la matrícula del vehículo en el que huyeron estaba manipulada. Este martes por la mañana ha sido puesto a disposición judicial.

Las indagaciones realizadas por la Ertzaintza relacionan a este grupo con dos robos con fuerza en el polígono El Campillo y con otros cuatro robos que se produjeron entre la noche del viernes 8 de agosto y la madrugada del viernes en las localidades de Astigarraga, Andoain, Aduna y San Sebastián, en cuatro empresas. Estos asaltos continúan bajo investigación.