Los descuentos y la zona de bajas emisiones disparan un 50% el uso del transporte público en Bilbao

El uso del transporte público sigue creciendo en el territorio. Desde la pandemia la cifra de usuarios está creciendo de forma sostenible y rompiendo récords ... año tras año. Y aunque el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) no ha hecho público aún su balance oficial respecto a 2024, el Ayuntamiento de Bilbao ha ofrecido la mañana de este martes un avance de datos que, una vez más, anticipan que se van a superar los registros anteriores.

El ejercicio pasado llegaron a la capital vizcaína en transporte público, o circularon por sus calles, 192 millones de viajeros. Son 11 más que el año anterior y 56 más que en el inicio de la pospandemia. Desde 2021 las cancelaciones en, sobre todo, metro, bilbobus, bizkaibus y el tranvía se han disparado un 50%, según ha explicado la concejala de Movilidad y Sostenibilidad de Bilbao, la socialista Nora Abete.

Fomentar el uso de transporte público ha sido elevado a objetivo prioritario de las instituciones de un tiempo a esta parte. Hace ya varios años que se tiene identificado el uso del coche como uno de los principales elementos contaminadores y, por tanto, una situación a frenar en la lucha contra el cambio climático. El punto de inflexión en este proceso llegó con los descuentos del 50% en las tarifas que empezaron a aplicar el Gobierno central y el resto de administraciones tras la invasión rusa de Ucrania para intentar contrarrestar una inflación disparada.

La medida se ha confirmado como efectiva casi mes a mes desde el inicio de su aplicación. «Se ha conseguido fidelizar a muchos usuarios y dar un empujón al uso», se ha felicitado hoy Abete. La edil también atribuye el aumento a que en Bilbao, y por extensión en todo el territorio, exista «un transporte público de calidad». Un tercer factor parece ser también la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad desde el año pasado. Que se use más el metro y el autobús es «un efecto colateral positivo» de la ZBE, según la concejala de Movilidad y Sostenibilidad.