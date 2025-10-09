Desarticulan una organización criminal tras ser interceptados 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga

Helena Rodríguez Jueves, 9 de octubre 2025, 10:16 | Actualizado 10:27h. Comenta Compartir

La Guardia Civil del País Vasco y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que introducía grandes cantidades de cocaína en la costa Cantábrica. La droga era transportada desde el sur en vehículos con dobles fondos «caletas» para el transporte seguro de la droga. Las investigaciones se inician a raíz de la detención a finales del año pasado de un vecino de Asturias en el peaje de Arrigorriaga en la AP68, cuando el Servicio Fiscal de la Guardia Civil de Bizkaia en un control rutinario, incautó 58 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un vehículo.