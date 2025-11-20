La denuncia de un vizcaíno permite desarticular a una red criminal dedicada a estafas online de productos electrónicos

Tres personas han sido identificadas tras la desarticulación de un grupo criminal dedicado a estafas online de productos electrónicos. La operación 'Brioso', desarrollada por el ... Equipo Arroba de la Guardia Civil de Bizkaia, ha permitido esclarecer diecinueve hechos delictivos con víctimas en once provincias españolas, una de ellas, en el territorio.

De hecho, fue la denuncia interpuesta en Bizkaia la que llevó al instituto armado a abrir una investigación. Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la provincia, las pesquisas se iniciaron en julio de 2024 cuando un ciudadano presentó una denuncia en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia tras haber sido víctima de una estafa al intentar comprar un teléfono móvil valorado en 155,99 euros.

El denunciante relató que, tras realizar el pago mediante transferencia bancaria, recibió distintas comunicaciones en las que se le solicitaba repetir la operación en diferentes cuentas. Sin embargo, nunca llegó a recibir el producto adquirido ni respuesta alguna por parte de la supuesta empresa vendedora.

Comprobada la desaparición de la web, los agentes iniciaron un exhaustivo análisis de las cuentas bancarias y líneas telefónicas utilizadas, detectando la implicación de varias personas y la existencia de numerosas víctimas en todo territorio nacional. Las gestiones permitieron identificar tres cuentas empleadas para la recepción de los pagos de los perjudicados, por un importe superior a 2.000 euros, además de otros ingresos vinculados a hechos similares investigados por otros cuerpos policiales.

El 'modus operandi', indican las mismas fuentes, consistía en crear una página web que simulaba ser un comercio legítimo de venta de electrodomésticos y telefonía, ofreciendo precisos atractivos y atención al cliente. Con esta apariencia de legalidad, las víctimas realizaban las transferencias bancarias, cuyos importes eran inmediatamente desviados y bloqueados mediante movimientos sucesivos entre cuentas controladas por miembros del grupo. Para eludir la acción policial, los autores suplantaban la identidad de, al menos, tres personas ajenas a los hechos, cuyos datos eran utilizados para contratar líneas telefónicas y abrir cuentas bancarias empleadas en las estafas.

Diligencias en el Juzgado de Barakaldo

La operación se ha llevado a cabo en colaboración con las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Málaga, Madrid y Ourense. Así, se ha logrado la identificación e investigación de tres personas como presuntos miembros de la red fraudulenta, con los roles bien diferenciados de contactar con las víctimas, gestionar los pagos y mover los fondos obtenidos ilícitamente.

Las víctimas se reparten por varias provincias: Bizkaia (1), Barcelona (2), Valladolid (2), Granada (2), Ávila (1), Pontevedra (1), Huelva (1), Toledo (1), Ciudad Real (1), Zaragoza (1) e Islas Baleares (1). Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº2 de Barakaldo, órgano competente que dirige el procedimiento judicial.