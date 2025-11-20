El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guardia Civil de Bizkaia

La denuncia de un vizcaíno permite desarticular a una red criminal dedicada a estafas online de productos electrónicos

Tres personas han sido identificadas tras una operación desarrollada por el Equipo Arroba de la Guardia Civil de Bizkaia, que ha llevado a esclarecer diecinueve hechos delictivos con víctimas en once provincias españolas

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:48

Tres personas han sido identificadas tras la desarticulación de un grupo criminal dedicado a estafas online de productos electrónicos. La operación 'Brioso', desarrollada por el ... Equipo Arroba de la Guardia Civil de Bizkaia, ha permitido esclarecer diecinueve hechos delictivos con víctimas en once provincias españolas, una de ellas, en el territorio.

