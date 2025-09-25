El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La diputada general junto al presidente del PNV vizcaíno, Iñigo Ansola, hoy en Gernika. Jordi Alemany

Dardo de la diputada general a las comparsas por oponerse a TicketBai: «¿Qué pretenden ocultar?»

La diputada pone en valor la colaboración del tejido industrial para luchar contra el fraude fiscal y exige a las txosnas que cumplan «como lo hace un pequeño comercio o un autónomo»

Octavio Igea

Octavio Igea

Gernika

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:18

Han sido contados los reproches que ha lanzado la diputada general durante su discurso. Uno generalizado contra la oposición, así en general, que viene quejándose ... desde el inicio del mandato de su gestión continuista «cuando el mundo está cambiando». Y otro contra las comparsas a cuenta de sus quejas durante el verano contra el sistema de factura electrónica Batuz, el TicketBai vizcaíno. «¿Qué pretende ocultar esa minoría que rechaza su implantación?», ha dicho Elixabete Etxanobe durante una alocución en la que ha puesto en valor la colaboración del tejido económico en la lucha contra el fraude fiscal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  4. 4

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  7. 7 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  8. 8 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  9. 9 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer
  10. 10

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dardo de la diputada general a las comparsas por oponerse a TicketBai: «¿Qué pretenden ocultar?»

Dardo de la diputada general a las comparsas por oponerse a TicketBai: «¿Qué pretenden ocultar?»