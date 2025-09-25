Dardo de la diputada general a las comparsas por oponerse a TicketBai: «¿Qué pretenden ocultar?»

Han sido contados los reproches que ha lanzado la diputada general durante su discurso. Uno generalizado contra la oposición, así en general, que viene quejándose ... desde el inicio del mandato de su gestión continuista «cuando el mundo está cambiando». Y otro contra las comparsas a cuenta de sus quejas durante el verano contra el sistema de factura electrónica Batuz, el TicketBai vizcaíno. «¿Qué pretende ocultar esa minoría que rechaza su implantación?», ha dicho Elixabete Etxanobe durante una alocución en la que ha puesto en valor la colaboración del tejido económico en la lucha contra el fraude fiscal.

A partir del próximo 1 de enero las txosnas formarán parte del úlimo contingente de entidades que deberán implantar la factura electrónica. El pasado mayo, tras constatar las fuertes multas -hasta 20.000 euros- que han recibido los colectivos de Vitoria, Bilboko Konpartsak abrió la puerta por primera vez a asumir Batuz pese oponerse durante años. Consideran los comparseros que el control va contra el sistema festivo y que las txosnas no pueden ser tratadas como una empresa, así que solicitaron un estatus especial acorde a su singularidad.

Durante los últimos días de la Aste Nagusia EL CORREO desveló que la Diputación sí va a ofrecer un trato diferente. Planea una reforma del Impuesto de Sociedades para exonerar de su pago a las txosnas que cumplan ciertos requisitos y asuman el sistema Batuz. Eso no fue óbice para que fueran varias las comparsas que aprovecharon el recinto festivo de Bilbao para oponerse a la factura electrónica.

Este es el momento en el que Etxanobe ha decidido lanzar un dardo a las comparsas, aunque sin nombrarlas expresamente. «Batuz no es solo un sistema de control, también reduce cargas administrativas y da más seguridad a las empresas y profesionales», ha dicho la diputada general. «Es una medida diseñada para luchar contra el fraude fiscal y contra la competencia desleal y me preocupan quienes no están dispuestos a aportar esa información tributaria, ¿por qué argumentan que no pueden cumplir como lo hace un pequeño comerciante o autónomo?», ha planteado.