Solucionadas las retenciones por un accidente en el final de La Avanzada sentido Bilbao
Dos vehículos han colisionado en el nudo de Kukularra y el tráfico se ha desviado por el Txorierri

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:54

Un accidente entre dos vehículos ha provocado hasta cuatro kilómetros de retenciones en el final de La Avanzada, en concreto en el nudo de Kukularra, donde se bifurca la carretera entre Rontegi, hacia donde los vehículos afectados han obstaculizado el acceso, y el Txorierri. Poco después de las cuatro, ya se habían solucionado. El siniestro, que ha provocado que se corten dos carriles, se ha producido poco después de las dos de la tarde, a la altura de Erandio, en el punto kilométrico ocho y ha creado dificultades para circular en dirección a Bilbao.

A las 15 horas, las retenciones alcanzaban Leioa, y media hora más tarde se hacían sentir en el parque de bomberos de Artaza. Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias para atender a los conductores accidentados, pero se desconoce el alcance de las heridas. De hecho, han tenido que cerrar los túneles de La Avanzada para evitar que el humo de los coches provoquen problemas respiratorios a los conductores.

