Cuatro kilómetros de retenciones en la A-8 hacia Cantabria desde Zierbena
En el atasco se ha producido un accidente en el que ha resultado herido un motorista
Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:29
Sábado complicado en la A-8. Desde media mañana se han producido algunas retenciones hacia Cantabria que se han visto agravadas desde 11.30 horas por un accidente entre un turismo y una moto en Zierbena. Según a informado el Departamento de Seguridad del gobierno vasco, el conductor de la motocicleta ha resultado herido tras chocar contra el otro vehículo. Por el momento la caravana alcanza los cuatro kilómetros.
🚨🚗#Istripua #A8 Km 134 #Zierbena-n Kantabriako norantzan, errei bat ❌itxita eta 4 km-tako #autopilaketak 🚚🚗.— Trafiko (@trafikoaEJGV) September 20, 2025
🚨🚗Accidente #A8 Pk 134 #Zierbena sentido Cantabria, un carril❌cortado y retenciones de 4 km🚗🚚.
☎️011#Trafikoa pic.twitter.com/mmnTmgK3ZK
