La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre

Cuatro kilómetros de retenciones en la A-8 hacia Cantabria desde Zierbena

En el atasco se ha producido un accidente en el que ha resultado herido un motorista

Leire Moro

Leire Moro

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:29

Sábado complicado en la A-8. Desde media mañana se han producido algunas retenciones hacia Cantabria que se han visto agravadas desde 11.30 horas por un accidente entre un turismo y una moto en Zierbena. Según a informado el Departamento de Seguridad del gobierno vasco, el conductor de la motocicleta ha resultado herido tras chocar contra el otro vehículo. Por el momento la caravana alcanza los cuatro kilómetros.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

