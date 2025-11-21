Cuatro familias de Erandio al borde del desahucio por una hipoteca «abusiva» Los padres de Asier y Naiara les avalaron con sus propias viviendas como garantía. Tras haber paralizado el desalojo en enero, en teoría hoy deberían dejar sus viviendas

A no ser de que hoy «ocurra un milagro» cuatro familias de Erandio serán desahuciadas de sus casas por impagos. La razón es una hipoteca «abusiva» que Naiara y Asier, vecinos de la localidad, firmaron en 2007 con la La Unión de Créditos Inmobiliarios, con la burbuja inmobiliaria a punto de estallar. El matrimonio compró un caserío a medias con el hermano de Asier y la que entonces era su pareja, por la que se les concedió una hipoteca a 40 años por el 120% del valor del inmueble (más de 400.000 euros). Años después, tras una serie de problemas con los copropietarios, se vieron obligados a renegociar las condiciones con el banco y tuvieron que ser avalados por los padres de ambos, que pusieron sus casas como garantía y ahora también están a punto de perder.

«Los padres de ambos han trabajado toda su vida para tener una casa y por querer ayudar a sus hijos ahora se van a quedar sin ella», denuncia la abogada del matrimonio. La primera orden para que abandonaran sus viviendas llegó a principios de este año, que finalmente fue suspendida de forma cautelar. Lo que les salvó entonces fue un recurso de última hora basado en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre del pasado año. Esta cuestiona las hipotecas suscritas en torno al IRPH, una variante del euríbor que fue admitida en España por el Tribunal Supremo. Según los jueces europeos estas podían ser declaradas abusivas si existió falta de transparencia en la información que se les facilitó a los consumidores.

Esto es lo que llevan denunciando Asier y Naiara desde 2017, cuando emprendieron una demanda judicial tras comprobar que la deuda no se reducía y las cuotas seguían creciendo. Entonces ya habían abonado más de 210.000 euros del préstamo. Según la demanda que presentaron, tendrían que haber abonado más de un millón de euros para poder liquidar la deuda. «Nunca se han negado a pagar. Solo a suspender las cláusulas abusivas y a quedarse con lo que les queda de deuda», explica su abogada.

Casi un año después de la suspensión de la primera orden, el juzgado número 12 de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha vuelto a invocar al banco para proceder al desahucio de las tres viviendas. «No tienen a dónde ir», insiste la abogada de la familia. Explica que los Servicios Sociales de Erandio también solicitaron al juzgado la suspensión de la orden hasta encontrar una vivienda alternativa al encontrarse en una situación de vulnerabilidad. «El padre de uno de ellos sufre un problema cardíaco y temían por su salud. Ni siquiera han admitido eso», denuncian.