60 participantes han desarrollado soluciones a los retos planteados por la NASA y Space & Apps en el campus 42 Urduliz. El Correo

Creativos y programadores de Euskadi se unen para superar los retos de la NASA

Desde diseñar ciudades inteligentes hasta reciclar en Marte, el campus 42 Urduliz se convierte en sede del 'hackathon' de ciencia y tecnología más grande del mundo

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 6 de octubre 2025, 01:05

Comenta

Por tercer año consecutivo, el campus 42 Urduliz ha sido una de las sedes del 'hackathon' de ciencia y tecnología más grande del mundo –un ... encuentro de creativos, programadores y desarrolladores para generar nuevas ideas–, organizado por la NASA junto a Space & Apps. El campus se convirtió desde el viernes hasta ayer en un espacio donde, con un plazo de 48 horas, las mentes más creativas e innovadoras trabajaron en equipos para completar un total de 19 desafíos relacionados con el planeta y el universo. Retos que van desde rastrear tiburones y predecir el tiempo que hará el día de tu boda hasta entrenar modelos de inteligencia artificial y aprendizaje avanzado para detectar exoplanetas.

