Creativos y programadores de Euskadi se unen para superar los retos de la NASA

Por tercer año consecutivo, el campus 42 Urduliz ha sido una de las sedes del 'hackathon' de ciencia y tecnología más grande del mundo –un ... encuentro de creativos, programadores y desarrolladores para generar nuevas ideas–, organizado por la NASA junto a Space & Apps. El campus se convirtió desde el viernes hasta ayer en un espacio donde, con un plazo de 48 horas, las mentes más creativas e innovadoras trabajaron en equipos para completar un total de 19 desafíos relacionados con el planeta y el universo. Retos que van desde rastrear tiburones y predecir el tiempo que hará el día de tu boda hasta entrenar modelos de inteligencia artificial y aprendizaje avanzado para detectar exoplanetas.

Se trata de un evento que se lleva a cabo de manera simultánea en varios países y que en el caso de 42 Urduliz reunió a un total de 60 participantes (de edades muy variadas) repartidos en 11 equipos. Uno de ellos estuvo formado por alumnos del propio centro, que se volcaron en «diseñar una ciudad inteligente que sea medioambientalmente responsable», cuenta José Ramón Castro, uno de sus integrantes. A su juicio, este tipo de proyectos tienen varios aspectos positivos: «Siempre aprendes cosas nuevas, se trabaja en equipo, conoces a gente y además te involucras un poco más con el sistema».

La directora del campus, Estibaliz León, junto al local lead del 'hackathon' en Bilbao, Rubén Concejo. Los participante strabajan en grupo para diseñar las soluciones a los retos propuestos. El Correo

Precisamente, el trabajo en equipo es una de las cuestiones fundamentales. Lo explica Estibaliz León, directora del campus, quien pone en valor el hecho de que «nuestros estudiantes se mezclen con estudiantes de otras facultades y que además vengan de otras disciplinas». Este es el caso de Lucía Casado y Paula Fernández, estudiantes de un grado de Química en la Universidad de Oviedo y que han realizado un viaje exprés a tierras vizcaínas para participar por primera vez en el 'hackathon'. «Nuestro profesor de laboratorio nos animó a venir», cuentan. Han escogido un desafío que consiste en revolucionar el reciclaje en Marte, diseñando un sistema sostenible para gestionar, reutilizar o reciclar los residuos inorgánicos generados durante una misión tripulada. «Estamos dándole un enfoque químico para ver cómo podemos usar el aluminio», detallan.

Aprendizaje y prácticas

Los participantes también tienen la opción de dormir en literas en el propio campus, y disponen de zonas comunes recreativas, con actividades como ping-pong o futbolín. La zona de trabajo cuenta con módulos con ordenadores y espacios habilitados para el estudio y el aprendizaje compartido. De hecho, según explica la directora, el singular modelo educativo del campus –impulsado por la Fundación Telefónica y la Diputación Foral de Bizkaia– se basa en el aprendizaje entre pares, sin clases ni profesores, y en las prácticas de formaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), habilidades muy cotizadas por las empresas.

El centro trata de preparar a sus estudiante spara el mercado laboral tecnológico , con un itinerario formativo que consta de 21 niveles. Los primeros 7 niveles están centrados en fundamentos de programación (C y C++) y aseguran un 100% de empleabilidad tras su finalización. Los siguientes 14 permiten especialización en sectores de alta demanda como inteligencia artificial, big data, ciberseguridad, desarrollo de software, IoT o programación cuántica.

Deimos, los primeros ganadores

Ayer, los participantes realizaron unas presentaciones para dar a conocer sus proyectos, y tras la votación, el equipo ganador fue 'Deimos', que cuenta con seis integrantes, procedentes todos de la Universidad de Oviedo. El reto resuelto consistía en desarrollar una herramienta interactiva de visualización y simulación que utilice datos reales para ayudar a los usuarios a modelar escenarios de impacto de asteroides, predecir consecuencias y evaluar posibles estrategias de mitigación ante tales situaciones.

Sin embargo, el viernes saldrá otro equipo vencedor de 42 Urduliz, después de que un jurado evalúe todos y cada uno de los puntos de cada desafío.