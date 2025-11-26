Los vecinos de Lea Artibai contarán en Durango con 14 nuevas especialidades El Gobierno vasco invertirá 35 millones en un complejo de alta resolución ubicado sobre los terrenos liberados de la antigua playa de vías

Jabier García Legorburu Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Ondarroa, Lekeitio, Markina y todas las localidades que integran la comarca de Lea Artibai verá renovada la asistencia sanitaria con el futuro centro de alta resolución que se ubicará junto a la estación de tren de Durango y que atenderá a una población estimada de 95.000 personas.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, en el ambulatorio de la localidad. Se trata de una iniciativa que se enmarca en el proceso de mejora de la asistencia sanitaria de la OSI Barrualde-Galdakao, con una inversión de 35 millones de euros. El Departamento de Salud y Osakidetza anunció ayer que las obras tendrán una duración de dos años y medio y comenzarán en 2026, una vez cedida la parcela del ferrocarril por el Ayuntamiento.

El nuevo edificio, que se construirá en los terrenos liberados de la antigua playa de vías, junto a la estación de Durango, reunirá en un único edificio de 13.500 metros cuadrados a cerca de 300 profesionales de Osakidetza.

Esta nueva infraestructura pública atenderá a poblaciones como Amorebieta, Abadiño. Elorrio, Berriz, Markina u Ondarroa, entre otros. Ofrecerá catorce especialidades hospitalarias: traumatología, rehabilitación (con gimnasio incluido), neumología, digestivo, oftalmología, endocrinología, otorrinolaringología, urología, reumatología, cardiología, dermatología, neurología, cirugía general y ginecología. El complejo incorporará 62 consultas dedicadas a medicina de familia y pediatría y será la sede del Punto de Atención Continuada.

Las instalaciones ofrecerán,m además, los servicios de radiagnóstico con mamografía, TAC con contraste y resonancia magnética, retinografía y un vehículo de intervención rápida (VIR) con médico para municipios del entorno. Según recalcaron desde el Gobierno vasco, este edificio servirá de base de operaciones para el vehículo de intervención rápida del servicio de emergencias de Osakidetza y permitirá alojar al equipo humano de intervención y el almacenaje del equipo.

Multitud de servicios

El centro de alta resolución «permitirá acercar más servicios especializados a la ciudadanía, evitando desplazamientos y mejorando la atención en el territorio –subrayó el consejero de Salud–. Venimos con los deberes hechos y con ilusión por un proyecto que fortalece nuestra red asistencial y mejora la calidad de vida de los ciudadanos». Las instalaciones reunirán los servicios que se prestan en el centro de salud de Landako, el ambulatorio de especialidades y el hospital de día de salud mental. El Gobierno vasco ya ha incorporado en sus presupuestos de 2026 para Sanidad una partida de 500.000 euros para iniciar la licitación del proyecto de construcción.

Este espacio albergará la atención primaria, la especializada hospitalaria, así como la atención sociosanitaria e incluirá procedimientos de diagnósticos y terapéuticos, actividades de promoción y prevención, atención a la infancia y adolescencia, adultos y mayores, además de la salud mental, entre otros. Las tres plantas sobre rasante estarán dedicadas al uso asistencial y servicios generales, además de la de instalaciones y una planta baja destinada al aparcamiento. «Establecemos las bases de un futuro con actuaciones ambiciosas, de calidad y seguridad sanitaria, tanto en este enfoque integral en Durango como en la mejora asistencia hospitalaria», concluyó el consejero, Alberto Martínez.

200 nuevas plazas

El consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, anunció ayer que en 2026 se iniciarán los trabajos necesarios para ampliar la zona de aparcamiento del hospital de Galdakao, una de las principales demandas trasladadas tanto por pacientes como por los profesionales. Los cálculos iniciales prevén obtener entre 200 y 300 nuevos estacionamientos.

El Departamento de Salud destinará 1,6 millones de euros a esta actuación, que comenzará con los estudios técnicos y de obra con el objetivo de disponer de nuevas plazas en 2028.

«Aunque hablamos de salud, el aparcamiento es una de las preocupaciones más recurrentes de la ciudadanía y queremos darle respuesta. Tenemos problemas de accesibilidad, tanto para los trabajadores como para los vecinos que acuden desde la comarca y fuera de ella», subrayó. La ampliación se desarrollará sobre parcelas de titularidad pública cercanas al hospital, una de ellas propiedad de Osakidetza, sin descartar la intervención en una segunda zona.

«La experiencia en otras grandes obras nos ha enseñado la importancia de planificar con tiempo para garantizar la accesibilidad al hospital mientras duren las obras», dijo Martínez. Tras la ampliación del parking, se iniciará la construcción del nuevo edificio de Consultas Externas de Galdakao, con una inversión de 136 millones.

El orden de actuación no es casual: responde a la previsión del hospital sobre las plazas que se perderán, «en torno a las 100», durante y después de la edificación de Consultas Externas. Precisamente la ampliación del parking servirá para paliar ese problema, como lo hará la intervención en la segunda zona, situada en Usansolo. «Esa es más compleja porque primero se deben adquirir los terrenos, pero podrá albergar otros 200 vehículos», apuntan desde el centro.

Estacionar en el hospital de Galdakao se ha convertido en una tarea ardua para los usuarios del servicio, en especial la gente mayor.