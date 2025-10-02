Urdaibai celebra el Día Mundial de las Aves con una llamada a la conservación de los humedales El museo de la naturaleza Bird Center de Gautegiz Arteaga abrirá sus puertas el domingo con actividades gratuitas para sensibilizar sobre la migración, el cambio climático y la riqueza natural de la marisma

Iratxe Astui Gautegiz Arteaga Jueves, 2 de octubre 2025, 11:07

El centro Urdaibai Bird Center de Gautegiz Arteaga se convertirá el próximo domingo en punto de encuentro para amantes de la naturaleza con motivo del Día Mundial de las Aves. La jornada busca «poner en valor la riqueza ornitológica de la marisma de Gautegiz Arteaga y, al mismo tiempo, concienciar sobre la importancia de preservar humedales saludables en un contexto de cambio climático.

El pasado verano ha dejado un espectáculo «único» en el la única Reserva de la Biosfera de Euskadi, donde «hemos podido observar especies tan destacadas como águilas pescadoras, flamencos, moritos y bandos de espátulas», señalan desde las instalaciones de Urdaibai Bird Center. Con la migración en pleno apogeo, por tanto, el centro invitará ese día a disfrutar del fenómeno natural de la migración de las aves desde su observatorio, con acceso gratuito de 11.00 a 17.00 horas.

La programación incluye además una jornada de anillamiento científico de pájaros entre las 10.00 y las 12.00 horas, una actividad divulgativa que permitirá conocer de cerca las técnicas de investigación y conservación utilizadas por especialistas.

No obstante y más allá del programa, Urdaibai Bird Center aprovechará la celebración del Día Mundial de las Aves para poner el foco en la amenaza global del cambio climático, que según las últimas estimaciones científicas «afecta al 66 % de las especies en peligro», advierten. En este sentido, desde el mayor observatorio de aves de Urdaibai subrayan la necesidad de «reducir emisiones y promover la protección de los ecosistemas, esenciales para que las aves puedan adaptarse».