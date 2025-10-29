Trece estudios de arquitectura compiten en Gernika por la futura biblioteca del Pasealeku El Ayuntamiento de la villa foral elegirá la propuesta más adecuada para convertir el nuevo equipamiento «en un referente cultural»

Gernika está cada vez más cerca de disponer de una nueva biblioteca, una de las reivindicaciones más demandadas por sus vecinos. Trece estudios de arquitectura han presentado sus propuestas para diseñar el futuro equipamiento que ocupará el ala sur de las antiguas escuelas del Pasealeku, un edificio de 715 metros cuadrados que en su día albergó el colegio de las chicas.

El alcalde de la villa foral, José Mari Gorroño (Guztiontzako Herria), se ha mostrado «muy satisfecho» con la respuesta a la convocatoria del concurso de ideas, que ha calificado de «exitosa. Trece no son pocos». El objetivo del proceso abierto por el Ayuntamiento es «seleccionar el proyecto que mejor se adapte al entorno y convierta la biblioteca en un equipamiento de referencia para Gernika y toda la comarca», apuntó el primer edil.

La nueva biblioteca sustituirá a la actual, ubicada desde hace más de 25 años en los bajos de la Casa de Cultura, donde dispone únicamente de 200 metros cuadrados, un espacio «insuficiente» para atender a los más de 5.000 socios con los que cuenta en la actualidad el servicio municipal. «Las instalaciones han quedado obsoletas y no permiten ofrecer un servicio adecuado», ha reconocido en más de una ocasión Gorroño.

«Más que un lugar de lectura»

El proyecto contempla también la construcción de un edificio anexo que albergará oficinas, baños y otros servicios, con el objetivo de reservar el mayor espacio posible para el uso público. «Queremos que la nueva biblioteca sea mucho más que un lugar de lectura», señaló. El futuro centro será bautizado con el nombre del gernikarra José Antonio Arana Martija, que fue académico y bibliotecario de Euskaltzaindia.