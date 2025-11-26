El rechazo vecinal tumba el proyecto para construir un parque eólico en Sollube Las alegaciones presentadas al plan han forzado la retirada de la promotora y el cierre del expediente por parte del Gobieno vasco

Senderistas y aficionados a la hípica disfrutan de una jornada festiva en el alto de Sollube, en Bermeo.

Iratxe Astui Bermeo Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

bermeo. El proyecto del parque eólico previsto en el monte Sollube, ubicado en los términos municipales de Bermeo, Busturia, Arrieta y Meñaka, ha quedado definitivamente descartado debido al intenso rechazo vecinal que ha suscitado el plan. De hecho, el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco ha dado por cerrado el expediente relativo a la iniciativa, después de que la empresa promotora, Savanna Power Solar 19, S.L.U., solicitara el cierre del procedimiento el pasado día 17.

La resolución pone así fin a un proceso administrativo que se prolongaba desde 2023 y que había generado una importante movilización ciudadana, así como una batería de alegaciones por parte de los ayuntamientos del entorno de Sollube, colectivos ecologistas, asociaciones locales y varios particulares. Entre los organismos que plantearon objeciones al proyecto figuraba también el Consistorio de Bermeo, que presentó sus alegaciones aprobadas por unanimidad tanto por el equipo de Gobierno (EH Bildu–Guzan) como por el único grupo de la oposición (PNV).

El Consistorio de la villa marinera advirtió en su momento de «carencias ambientales, urbanísticas y patrimoniales» en la documentación relativa al plan del parque eólico y reclamó ante el Ejecutivo autonómico «que se revisara la viabilidad de la actuación y el impacto que podría tener en el límite de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai».

Subestación en Zamudio

El proyecto Sollube Gane, sometido a información pública desde el pasado mes de septiembre, contemplaba la instalación de seis aerogeneradores de casi 30 megavatios de potencia total, además de una extensa infraestructura eléctrica de evacuación hacia la subestación de Zamudio, con un presupuesto superior a los 36 millones de euros. Su tramitación había activado un amplio proceso de consultas a ayuntamientos limítrofes con el monte Sollube, y el propio Gobierno vasco, en el marco del trámite ambiental, había consultado a diferentes organismos sectoriales y administraciones afectadas. Sus aportaciones incluían «reservas» significativas sobre la compatibilidad del proyecto con el entorno natural y patrimonial.

La retirada de la solicitud por parte de la promotora cierra así un expediente marcado por la controversia. Plataformas vecinales, organizaciones ecologistas y agrupaciones locales habían mostrado su rechazo a la construcción del parque eólico desde sus primeros compases, al argumentar «riesgos para la biodiversidad y un impacto paisajístico alto en un área de alto valor ambiental y cultural», criticaron también desde la plataforma vecinal SOS Sollube.

