Los amarristas de Lekeitio también acudirán a la reunión que tendrá lugar en Gernika. M. Salguero

Puertos se reunirá con los amarristas en Gernika para renovar la norma de las adjudicaciones

La primera cita para toda Bizkaia tendrá lugar el 11 de octubre en el Elkartegi de la villa foral

Mirari Artime

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:04

El proceso participativo para revisar y actualizar la normativa que regula las adjudicaciones de los amarres en los puertos deportivos llegará en octubre a la comarca.

En concreto, Euskadiko Kirol Portuak (EKP), la entidad encargada de su gestión, celebrará la primera sesión correspondiente a Bizkaia el sábado día 11 en el Elkartegi de Gernika. Posteriormente, la reunión con las personas en lista de espera tendrá lugar la jornada del 25 en el mismo escenario.

Los encuentros estarán dinamizados por la empresa Maraka a través de metodologías participativas. «Este proceso de escucha permitirá tomar decisiones más inclusivas, fundamentadas y legítimas», han señalado desde el órgano dependiente del Gobierno vasco que dirige los muelles de Ondarroa, Lekeitio, Elantxobe y Ea, además de Mundaka, Bermeo, Armintza y Plentzia.

2.000 solicitudes en espera

«La participación ciudadana resultará clave para adaptar la gestión y la normativa vigente a la realidad actual», han añadido las mismas fuentes. Actualmente, el número de amarres en los muelles deportivos administrados por el Ejecutivo autónomo es de 4.000 plazas, mientras hay más 2.000 solicitudes en espera.

«Por ese motivo, el proceso de revisión debe incorporar enfoques que permitan conciliar la oferta y la demanda de manera equilibrada y justa», han recalcado.

