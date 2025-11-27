Puertos inspecciona lonjas, almacenes y varaderos para impedir que colapsen La decena de inmuebles antiguos repartidos por Bermeo, Elantxobe, Lekeitio y Ondarroa se someterán también a un estudio energético

Mirari Artime Ondarroa Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:09

El Gobierno vasco dispone en los puertos de Busturialdea y Lea Artibai de multitud de edificaciones con distintas tipologías constructivas y antigüedades, que en su mayoría se encuentran ocupados por terceros para desarrollar diferentes actividades.

«Sin embargo, a pesar de esas concesiones, consideramos que deben ser inspeccionados para determinar su grado de conservación y priorizar en los próximos años las inversiones que necesitan para ser reparados o rehabilitados», según se recoge en el informe llevado a cabo por la Dirección de Puertos del Ejecutivo autónomo.

De esta manera, recalcan, se persigue minimizar los riesgos y que se agraven las patologías que presentan para evitar que colapsen. «También se evaluarán y propondrán mejoras tanto en materia de accesibilidad como de eficiencia para que beneficien a los usuarios así como a la ciudadanía en general», detallan.

En Ondarroa, las revisiones afectarán al inmueble de Nabaldea, situado en el entorno del carro varadero, así como al edificio donde se encontraban las antiguas oficinas y la sala de subastas de pescado de la organización de productores de altura (OPPAO). En estas últimas dependencias, que han quedado obsoletas tras la apertura de la nueva lonja, el Gobierno vasco habilitará un almacén.

El tinglado, por su parte, ha recuperado su funcionalidad tras reforzar su estructura y solucionar los problemas de filtraciones que tenía, mientras que el bloque del carro varadero será derribado en breve.

En Lekeitio, por otra parte, la intervención se centrará en la lonja de venta de pescado que se encuentra en los bajos de la cofradía de pescadores. «Se llevará a cabo un examen visual de la cubierta, de la cimentación –en el caso de que sea posible realizarlo–, además de la estructura, fachada y de las redes comunes de suministro y evacuación de aguas con la identificación de la existencia de materiales que como por ejemplo el plomo o el amianto requieren una manipulación específica o incluso su retirada», recoge el plan diseñado por la Dirección de Puertos que invertirá una partida ligeramente superior a los 64.800 euros.

Urgentes

En la lista se incluyen asimismo los sotos de Elantxobe y las lonjas exportadoras, de pescado, los edificios de oficinas de Puertos y Pesca, y una vivienda con almacén, todos ellos en Bermeo. «Cuando los datos obtenidos no fueran suficientes para calificar las deficiencias detectadas y hagan falta datos más exhaustivos, se planteará la necesidad de realizar catas en las construcciones afectadas», detalla el informe.

Las propuestas de intervención, además, tendrán que detallar su urgencia, es decir, si los inmuebles necesitan una reparación inmediata en menos de 24 horas, –cuando existe riesgo de colapso o daños a personas y requiera adoptar medidas como apuntalar o cerrar el acceso–, a medio plazo o tan sólo necesita un mantenimiento apropiado.

Por otra parte, entre las intervenciones más inmediatas anunciadas por el Gobierno vasco en los muelles de la zona destaca la financiación, con 46.000 euros, de las obras de bombeo y canalización de las aguas grises y negras procedentes del muelle de Ea, el edificio Beletxe y el caserío Kosallu hasta la depuradora.