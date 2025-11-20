El Pleno Txiki de la Casa de Juntas de Gernika reivindica «una asignatura de las emociones» Alrededor de 300 alumnos de una decena de centros vizcaínos celebran su asamblea extraordinaria en el Día Internacional de la Infancia

Iratxe Astui Gernika-Lumo Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:05

La Casa de Juntas de Gernika ha reunido esta mañana a alrededor de 300 alumnos de diez centros vizcaínos de Secundaria para celebrar la octava edición del Pleno Txiki, la asamblea extraordinaria organizada por Unicef y las Juntas Generales de Bizkaia por el Día Internacional de la Infancia. Bajo el lema 'Zuen Balioak Lau Haizeetara 2025' y el eje de trabajo 'Harreman interpertsonal osasuntsuak eraikitzen' ('Construyendo relaciones interpersonales saludables'), el alumnado reclamó una educación que priorice la gestión emocional y las relaciones sanas, en línea con la Convención sobre los Derechos de la Infancia, de la que se cumplen 36 años.

Los chicos y chicas que ocuparon los escaños del histórico hemiciclo coincidieron en apostar por las relaciones saludables y la educación emocional. «Pedimos a la clase política que establezca en los colegios una asignatura obligatoria en la que se desarrollen emociones, sentimientos y relaciones sanas», reivindicaron desde el colegio San Pelayo de Ermua.

En la misma línea se pronunciaron los representantes del instituto de Mungia, que subieron al atril del Parlamento vizcaíno y señalaron que «en las escuelas no nos enseñan a distinguir si una relación afectiva es sana o tóxica». Desde Ikasbide Ikastetxea de Bilbao añadieron también que «no es fácil gestionar bien esas relaciones».

El acto ha estado presidido por la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, y el presidente del comité del País Vasco de Unicef, Joseba Madariaga. Otadui dio la bienvenida a los jóvenes destacando que la asamblea es «una de las citas más bonitas del año para esta institución». La presidenta subrayó asimismo que «educar no es solo aprender matemáticas o historia, sino también aprender a ser personas libres, críticas, solidarias y responsables».

Crecer con criterio

Por su parte, Madariaga resaltó el valor de la participación infantil como eje para desarrollar ciudadanía activa. «Educamos con un enfoque de incidencia, de manera que las propuestas de niños, niñas y adolescentes se tengan en cuenta en los ámbitos que les afectan». En este sentido, afirmó que iniciativas como el Pleno Txiki «dan alas para crecer con criterio, responsabilidad y voluntad de trabajar en equipo por la mejora del mundo que les rodea».

Otro de los momentos centrales del acto llegó con la lectura del decálogo 'Por las relaciones saludables y la gestión emocional', elaborado de manera conjunta por los alumnos y firmado por diez representantes de los centros escolares, la presidenta de las Juntas Generales, el presidente de Unicef y miembros de los cinco grupos junteros. Entre los diez puntos del texto se afirma que los jóvenes no aceptarán «el control, los celos ni la manipulación; defenderemos la igualdad y la libertad en todas las relaciones». También proclaman que «pedir ayuda no es debilidad, es valentía; nos cuidaremos mutuamente» y que «la escuela debe ser un espacio donde aprender también signifique sentir». Tras la clausura del Pleno Txiki, la jornada concluyó con la firma de los centros en el libro de honor del Parlamento vizcaíno.