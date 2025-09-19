Pescadores claman en Ondarroa por no cobrar las ayudas por la veda de los delfines «En Francia recibieron el dinero a los dos meses y nosotros por el contrario, nos sentimos abandonados», aseguran marineros de los buques afectados

Concentración de protesta de los marineros de Ondarroa afectados por la falta de ayudas.

Mirari Artime Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:03

«Es insostenible, vamos al tercer año sin cobrar ni un sólo euro de las ayudas que prometieron por estar amarrados», aseguran pescadores de los barcos de altura del puerto de Ondarroa afectados directamente por la veda en el Golfo de Bizkaia para proteger a los delfines y pequeños cetáceos.

Francia primero y Bruselas después prohibieron cualquier actividad pesquera en el Golfo de Bizkaia del 22 de enero al 20 de febrero en los años 2024 y 2025 al tratarse de un periodo identificado por los científicos como de alto riesgo para esa especie.

La medida obligó a permanecer atracados a dos embarcaciones de altura del muelle ondarrés, otros tantos de Bermeo y un quinto de Pasaia. Además, otras dos unidades ondarresas también tuvieron que cambiar de caladero para capturar principalmente merluza, rape y gallo.

«Hemos cumplido con todos los trámites que nos han pedido», indican. «Hemos ido uno a uno a presentar los papeles al Gobierno vasco. Desde la empresa, por su parte, nos aseguran que han hecho todo lo que les corresponde», añaden.

«Nos sentimos completamente abandonados», lamentan. «Cuando los responsables de las administraciones vienen a visitar la lonja y el puerto no se reúnen con nosotros, ni siquiera se molestan en pararnos y preguntar como nos van las cosas, si necesitamos ayuda, nada», critican.

La gestión de la primera partida económica para minimizar el impacto económico por la veda corrió a cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que publicó la orden en noviembre de 2024 con una dotación de 1,2 millones de euros para armadores y marineros.

La segunda convocatoria, por su parte, corre a cargo del Gobierno vasco que dispone de 263.750 euros, de los que el 70%, corresponden al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA).

«Lo que nos corresponde a cada marinero va en función de unos baremos económicos, pero tenemos compañeros en Francia afectados por la misma situación que cobraron ayudas de hasta 4.000 euros a los dos meses», han manifestado.

«Es triste decirlo, pero si la veda hubiera afectado a todo el sector de bajura, no estaríamos en esta situación», se han quejaron. «A final de mes tenemos que embarcarnos de nuevo, con otra veda a la vista y con este panorama se te quitan las ganas de ir a la mar», recalcan.

Desde la Organización de Productores de Altura de Ondarroa, por su parte, han señalado que no han recibido las ayudas económicas anunciadas. «Es lamentable», han subrayado.

Fondo Marítimo Vasco

Por otra parte, las nuevas tecnologías vascas y la inteligencia artificial aplicada a la pesca que permite distinguir los bancos de distintas especies pelágicas, como la anchoa, sardina y el verdel, a partir de las características de sus registros acústicos con una precisión de hasta un 80% han centrado buena parte del último encuentro del Fondo Marítimo Vasco que se ha celebrado en Bermeo.

La jornada ha contado con la participación de representantes del sector atunero congelador (Anabac) y de la flota de bajura (Garela) y altura (Oppao) del País Vasco. También han tomado parte distintas empresas vinculadas a la industria e ingenierías marinas y entidades científicas como el centro tecnológico Azti.

Desde el Gobierno vasco, por su parte, la directora de Pesca, Ixone Soroa, detalló las novedades incluidas en el programa de ayudas al sector y a la acuicultura, así como las estrategias de la economía azul.