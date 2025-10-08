Ondarroa insta a reflexionar a cerca de la soledad no deseada con la visita de 'Mercedes' La exposición itinerante de la BBK permanece en la galería de la alameda hasta el domingo 19

La figura de 'Mercedes' permanecerá en la galería ondarresa durante toda la semana.

Mirari Artime Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:22 Comenta Compartir

La escultura hiperrealista que protagoniza la exposición itinerante 'Mercedes, la soledad no deseada' visita Ondarroa hasta el próximo domingo 19 para poner el foco en una de las situaciones que afecta a numerosas personas mayores; el sentimiento de soledad involuntario.

La figura que centra la muestra ubicada en la galería de la alameda representa a una mujer de 89 años, sentada en un banco, seria y cabizbaja, obra del artista mexicano Rubén Orozco.

«Más allá de su realismo, pretende ser un altavoz para sensibilizar a la ciudadanía sobre un problema que incide de manera física, emocional y social a miles de personas, y cuya prevención depende de la implicación colectiva», han señalado desde el área municipal de Bienestar Social.

Mural y charla

La iniciativa se enmarca dentro del programa 'BBK Herriz Herri', con el que la fundación busca trabajar junto a los ayuntamientos la promoción de la igualdad de oportunidades, la integración social y el desarrollo sostenible del territorio.

De manera paralela, las entidades implicadas han organizado dos sesiones de reflexión que se desarrollarán en la misma sala de exposiciones. Por una parte, estos días se creará un mural que recogerá los pensamientos de la ciudadanía que posteriormente, el jueves 16, servirá de base para una tertulia que arrancará a las seis de la tarde.

