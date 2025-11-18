'El nuevo reglamento de extranjería' mañana en Astra de Gernika El centro cultural de la villa foral acogerá una sesión informativa sobre la norma, que comenzará a las 17.30 horas

El centro de la Cultura Astra de Gernika acogerá mañana por la tarde una conferencia bajo el título 'El nuevo reglamento de extranjería' para informar a la población migrante sobre la norma que regula las condiciones y procedimientos para que las personas extranjeras puedan entrar, residir, trabajar y regularizar su situación en España. La cita organizada por el Servicio de Asuntos Sociales de Busturialdea en el marco del Pacto Social Vasco para la Inmigración tendrá lugar a las 17.30 horas.

Según los últimos datos, alrededor de 2.830 personas provenientes de otros países se han asentado en los 19 municipios integrados en la Mancomunidad comarcal (Bermeo queda fuera). Este número representa el 9,4% de la población total, un porcentaje que aumenta al 11% al considerar a aquellos extranjeros que han adquirido la nacionalidad española.

