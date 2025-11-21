Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika El suceso ha tenido lugar en las inmediaciones de un paso a nivel

Bruno Vergara Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:15 | Actualizado 09:24h.

Una persona ha fallecido al ser arrolada por un tren en las inmediaciones de un paso a nivel en Gernika. El suceso ha tenido lugar sobre las 6.30 horas de la mañana de este viernes, según ha informado un portavoz del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Como consecuencia de este accidente, el servicio ferroviario ha quedado interrumpido entre Lurgorri y Gernika. La circulación ha quedado restablecida dos horas y media después, según informa Euskotren.

Al lugar de los hechos se ha desplazado la Ertzaintza así como un médico forense, que ha certificado el fallecimiento de la víctima. Una vez retirado el cuerpo, ha sido trasladado al Servicio de Patología Forense de Bilbao, según las mismas fuentes.