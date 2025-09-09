La mejor música sacra de Bizkaia sonará en Zenarruza El ciclo de conciertos arranca el viernes con la soprano canadiense Healther Newhouse

La mejor música antigua de Bizkaia sonará este fin de semana en la colegiata de Zenarruza, en un enclave monumental de gran valor artístico e histórico localizado en el pequeño municipio de Bolibar. El ciclo de conciertos barrocos arranca el viernes (18.00) con la actuación de la soprano canadiense Heather Newhouse que desde 2008 es la solista del grupo francés Le Concert de L'Hostel Dieu.

Bajo la dirección de Franck Emanuel Comte, que ha dirigido al conjunto en más de 2.000 conciertos y para 20 grabaciones y que también se sentará al clave, interpretarán un programa consagrado a compositoras del siglo XVII, con obras de Barbara Strozzi, Françoise-Charlotte de Saint-Nectaire, Isabella Leonarda y Antonia Bembo, entre otras.

La jornada del domingo incluirá dos conciertos. Al mediodía (13.00), toda la atención recaerá en la actuación del australiano Brett Leighton, reconocido especialista en el arte de tocar instrumentos de teclado históricos que disfruta de una actividad concertística regular como organista, clavecinista y continuista en toda Europa, así como en Australia, Japón y Estados Unidos.

Para su recital de órgano dispondrá del ejemplar histórico del monasterio, que data de 1686, el más antiguo de Euskadi y lleva el sello del franciscano José de Echevarria, así como del estrenado en 1993 concebido por José María Arrizabalaga. El público tendrá ocasión de disfrutar de la música de Domenico Scarlatti, Pedro de Araújo y Juan Bautista Cabanilles.

Por la tarde, a las 18.00 horas, la Accademia del Piacere presentará un programa con la soprano Núria Rial y Fahmi Alqhai en la dirección musical que rendirá tributo a Durón, Guerau, Bononcini y José de Nebra. La organización dispondrá un autobús desde Bilbao hasta Zenarruza, con salida desde la calle Elcano, 5 (parada de bus enfrente del Palacio Txabarri), que también hará el trayecto de vuelta. El billete cuesta 10 euros.

Segunda parte

El ciclo se reanudará el último fin de semana, el sábado 20 de septiembre a las 18.00 horas, a cargo de la Propitia Sydera Orkestra Barrokoa, con Pedro Gandia al frente que ofrecerá el Concierto de Brandenburgo Nº 5, de Bach, con Pierre Hantai al clavecín, con obras de Mozart y Telemann.

El domingo caerá el telón tras dos conciertos más. El primero, a las 13.00 horas, el organista Óscar Candendo se centrará en compositores como Purcell, Buxtehude y Bach; y a las 18.00 horas, con la agrupación Al Ayre Español, dirigida por Eduardo López Benzo, que interpretará el oratorio 'Il martirio di Santa Teodosia', de Alessandro Scarlatti.