Leire Bilbao, premio Nacional de Literatura, guiará a los lectores por su ruta más querida de Ondarroa La escritora local tomará parte en el festival Literatur Amuak que arranca hoy con un amplio y variado abanico de propuestas culturales

Mirari Artime Jueves, 23 de octubre 2025, 16:22 Comenta Compartir

La escritora ondarresa Leire Bilbao, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de este año por su obra 'Klera', guiará a los lectores por las calles de la localidad para redescubrir los pasajes y escenarios más emblemáticos que han sido importantes en su creación literaria.

La ganadora en dos ocasiones del Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil en euskera, detallará su propuesta la jornada del sábado día 1 en el acto que tendrá lugar en la antigua cofradía (12.00) junto al también escritor Mikel Etxaburu.

La propuesta forma parte del festival Literatur Amuak, organizado por el área municipal de Euskera, que arranca hoy a la mañana con entrevistas y música dirigidas a los estudiantes con la presentación del actor ondarrés Ugaitz Alegría.

Por la tarde, (18.00), primero se dará a conocer al ganador de la beca de novela 'Augustin Zubikarai' que dejará paso a la presentación del trabajo realizado por el vencedor de la anterior convocatoria, Julen Apella que detallará su obra 'Sakelako bihotzak'. A continuación, se entregarán los premios del certamen de relatos cortos.

Música y exposición

El sábado a la mañana (10.00) el club de lectura se reunirá en la biblioteca para hablar acerca de la novela 'Todo modo', del italiano Leonardo Sciascia, mientras que el domingo (19.00) llegará otro de los momentos más destacados con la proyección del documental 'Itoiz: udako sesioak', seguida de una tertulia con José Garate 'Foisis', bajista ondarrés del mítico grupo.

Los contacuentos y el desfile de 'Gau Beltza' en vísperas del Día de Todos los Santos, cederán el protagonismo a los conciertos de Biren, Mahl Kobat y el dúo Aiza Gandarias y Olatz Naberan, el sábado día 1 en la cofradía vieja.

El teatro, la poesía y el humor se unirán en el concierto del domingo (17.30), mientras que los bertsos improvisados cerrarán las jornadas que incluyen la exposición 'Marrazkiak ere irakurtzen dira', de Aitor Urkiola.