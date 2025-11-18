El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una profesional explica el programa a dos jóvenes. I. O

Lea Artibai pone en marcha consultas psicológicas para jóvenes a 10 euros

El programa persigue suprimir las barreras económicas que dificultan el acceso a terapias para mejorar la salud mental

Mirari Artime

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:07

Comenta

La Mancomunidad de Lea Artibai ha puesto en marcha el programa 'Gaztepsik' para acercar y facilitar un servicio psicológico a los jóvenes de la comarca con edades comprendidas entre los 14 a 30 años a un precio asequible.

Cada usuario tendrá la opción de acudir a siete sesiones tanto presenciales como 'online' por 10 euros. El resto del coste será asumido por el órgano supramunicipal del que forman parte siete ayuntamientos; Ondarroa, Lekeitio y Markina, así como Berriatua, Etxebarria, Ispaster y Bolibar.

Igualdad

De esta manera, «se busca eliminar las barreras económicas que dificultan el acceso a terapia psicológica, promoviendo la igualdad en la atención a la salud mental», según el informe elaborado por la entidad comarcal que ha activado la iniciativa tras las reuniones mantenidas con asociaciones de padres y centros escolares de la comarca.

Para acceder a la prestación, que se desarrollará con el colegio de psicólogos de Bizkaia y que ha contado con la ayuda de cooperativas de la comarca, será necesario rellenar el formulario que se colgará en la página web oficial de la Mancomunidad y elegir un profesional que se pondrá en contacto con el interesado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  3. 3 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  4. 4 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  5. 5

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  6. 6 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  7. 7 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  8. 8

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  9. 9

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  10. 10 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lea Artibai pone en marcha consultas psicológicas para jóvenes a 10 euros

Lea Artibai pone en marcha consultas psicológicas para jóvenes a 10 euros