Lea Artibai pone en marcha consultas psicológicas para jóvenes a 10 euros El programa persigue suprimir las barreras económicas que dificultan el acceso a terapias para mejorar la salud mental

Mirari Artime Martes, 18 de noviembre 2025, 17:07

La Mancomunidad de Lea Artibai ha puesto en marcha el programa 'Gaztepsik' para acercar y facilitar un servicio psicológico a los jóvenes de la comarca con edades comprendidas entre los 14 a 30 años a un precio asequible.

Cada usuario tendrá la opción de acudir a siete sesiones tanto presenciales como 'online' por 10 euros. El resto del coste será asumido por el órgano supramunicipal del que forman parte siete ayuntamientos; Ondarroa, Lekeitio y Markina, así como Berriatua, Etxebarria, Ispaster y Bolibar.

De esta manera, «se busca eliminar las barreras económicas que dificultan el acceso a terapia psicológica, promoviendo la igualdad en la atención a la salud mental», según el informe elaborado por la entidad comarcal que ha activado la iniciativa tras las reuniones mantenidas con asociaciones de padres y centros escolares de la comarca.

Para acceder a la prestación, que se desarrollará con el colegio de psicólogos de Bizkaia y que ha contado con la ayuda de cooperativas de la comarca, será necesario rellenar el formulario que se colgará en la página web oficial de la Mancomunidad y elegir un profesional que se pondrá en contacto con el interesado.