El homenaje a los cinco siglos de oficio de las conserveras llega a Ondarroa
La cofradía de pescadores acoge el jueves la presentación del libro 'Beti eskamak kentzen' y de un vídeo con testimonios de mujeres de la villa costera
Mirari Artime
Martes, 2 de septiembre 2025, 14:53
La cofradía de pescadores de Ondarroa acoge este jueves (18.30) de la mano de la asociación Boga Boga la presentación del libro 'Beti eskamak kentzen', en el que se reúnen los testimonios y las vivencias del colectivo de mujeres que han trabajado en un oficio que levantó la economía de localidades costeras como Bermeo, Ondarroa, Lekeitio y Elantxobe.
En la charla, en la que tomarán parte las historiadoras Amaia Apraiz y María Romano, también se proyectará el vídeo en el que se recogen las experiencias de las mujeres de la villa.
Sacrificios
Posteriormente, se abrirá una exposición en la galería municipal en la que se muestra con objetivos y fotografías «una mirada a unas mujeres que realizaron muchos sacrificios en su vida y que hoy en día siguen manteniendo al sector conservero».
«Hay presencia de mujeres documentada desde el siglo XVI», ha detallado María Romano, una de las comisarias de la exposición. En la muestra «se pone nombre a muchas de las mujeres que con sus dedos desmigaron bonitos y anchoas para que luego otros los disfrutaran», han añadido las mismas fuentes.
