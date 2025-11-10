El Gobierno vasco saca a concurso la redacción del proyecto de 24 VPO en Mundaka tras años de parálisis Ochenta solicitantes en Etxebide esperan la promoción de vivienda pública en el municipio después de recursos ecologistas y problemas técnicos

Las viviendas protegidas se construirán en un solar vacío, a la derecha, del barrio Erreka de Mundaka.

Iratxe Astui Mundaka Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:46 Comenta Compartir

El departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha puesto en marcha la licitación para redactar el proyecto básico, así como de la ejecución y dirección de la construcción de las tan esperadas 24 VPO del barrio Erreka de Mundaka. La salida a concurso del proyecto, que supondrá un desemboldo de unos cuatro millones de euros, marca al fin el inicio de la futura promoción de pisos públicos de alquiler de la anteiglesia turística, que llevaba más de una década paralizada por cuestiones urbanísticas y ambientales.

Según los últimos datos del registro Etxebide, hasta 80 unidades convivenciales –en su mayoría vecinos del pueblo– demandan una vivienda protegida en la localidad. Esta cifra, por otra parte, evidencia la fuerte demanda residencial en un municipio con oferta «prácticamente inexistente y de precios extratosféricos», aseguran desde las inmobiliarias locales.

La promoción –la primera de pisos públicos en régimen de arrendamiento que se construirá en Busturialdea– ha acumulado años de demora por la necesidad de adaptar el planeamiento en un área afectada por cotas de inundabilidad y por su proximidad a la cueva de Errekatxu, en la que habitan «cinco especies de murciélagos protegidos». Aunque ecologistas de la asociación Zain Dezagun Urdaibai alertaran en su momento de que el proyecto podría afectar al enclave, el estudio encargado por Visesa y elaborado por investigadores de la EHU concluye, por el contrario, que la obra es compatible con la conservación del refugio. «La construcción de viviendas en la explanada cercana no afectará a ninguna colonia de hibernación o cría», afirma el doctor en Ciencias Biológicas, Juan Tomás Alcalde.

En su documento advierte también de que «es preciso mantener la integridad de la cavidad, así como la tranquilidad y oscuridad en el entorno de la boca de entrada», para lo que propone medidas preventivas durante las obras y la fase de uso residencial «para evitar molestias a la colonia».

Los pisos en alquiler serán en su mayoría de dos dormitorios, aunuqe también habrá casas de una y tres habitaciones y una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida.

Para 2028

No obstante, «todas las viviendas deberán incorporar accesibilidad universal y facilitar la movilidad de personas con discapacidad sobrevenida y tareas de cuidado».

La futura construcción deberá alcanzar la máxima calificación energética e integrar criterios de edificación sostenible con ventilación natural y priorizar la utilización de materiales y soluciones de bajo impacto ambiental. «Cada vivienda dispondrá de trastero y plaza de aparcamiento, además de un pequeño espacio común para cuartos técnicos y bicicletas», avanzaron desde el Ejecutivo autonómico.

Una vez adjudicado el contrato y obtenidas las licencias, la obra se prevé licitar el año que viene. Si el calendario se cumple « podrían estar finalizadas para 2028».

Temas

Etxebide

Mundaka

Busturialdea

Vivienda