Un hombre observa desde el muelle las embarcaciones pesqueras atracadas en el puerto de Bermeo. M.S.

El Gobierno vasco concede 30.000 euros a Bermeo Tuna World Capital para impulsar la Agenda 2030

La ayuda servirá para poner en marcha la metodología ALMA2030, que promueve la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía en la villa marinera

Iratxe Astui

Bermeo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:54

El Gobierno vasco ha aprobado una subvención directa de 30.000 euros a la Asociación Bermeo Tuna World Capital (BTWC), con el objetivo de aplicar en la villa marinera la metodología denominada como ALMA2030, una herramienta que busca acelerar la puesta en marcha local de la Agenda2030 de las Naciones Unidas.

La metodología, desarrollada por Coop&Co - red cooperativa de gestión de conocimiento para el desarrollo humano sostenible-, propone una forma de trabajo basada en la colaboración entre administraciones, empresas, centros educativos y ciudadanía, «para avanzar hacia un desarrollo respetuoso con el medio ambiente». Su aplicación se centra en cinco ejes: sensibilizar a la población sobre los objetivos de la Agenda 2030, elaborar planes de acción adaptados a cada territorio, formar a los agentes locales, fomentar la innovación y la inversión, y construir una narrativa común que muestre los avances y resultados.

La asociación BTWC agrupa en la actualidad a más de 40 entidades públicas y privadas vinculadas a la cadena de valor del atún y el bonito del norte. «Impulsamos un modelo que combina sostenibilidad, innovación y participación ciudadana, con el propósito de convertir a Bermeo en un referente internacional en economía azul y gestión responsable del sector pesquero», apuntan sus impulsores.

